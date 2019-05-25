4 أدوات أساسية للرقابة داخل الشركات المساهمة العامة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن هناك أربع أدوات أساسية لضمان الرقابة داخل الشركات المساهمة العامة، وبما يضمن حقوق المستثمرين فيها، ويحدد مهام وصلاحيات أعضاء مجالس الإدارة والموظفين فيها.

وأوضحت الهيئة في نشرة توعية حديثة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها أن هذه الأدوات هي: نظام الرقابة الداخلية، وضابط الامتثال، ومدقق الحسابات الخارجي، وتقرير الحوكمة.

نظام الرقابة

وبيّنت «الأوراق المالية» أنه يجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية، يصدر من قبل مجلس الإدارة، ويهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم، والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها، التي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية، ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا في الشركة، والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية.

ولفتت الهيئة إلى أنه يراعى في ذلك تحديد مجلس الإدارة لأهداف ومهام وصلاحيات الإدارة المختصة بالرقابة الداخلية، بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها، وتتبع مجلس الإدارة مباشرة، فضلاً عن تعيين مجلس الإدارة مديراً للإدارة المختصة بالرقابة الداخلية، وإجراء مراجعة سنوية لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية.

ضابط الامتثال

ووفقاً لـ«الأوراق المالية»، فإن الشركة تلتزم بتعيين «ضابط امتثال» يتولى مهام التحقق من مدى التزام الشركة والموظفين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وكذلك التزامهم بأحكام النظام الأساسي للشركة، والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

وأجازت الهيئة الجمع بين وظيفة «ضابط الامتثال» و«مدير إدارة الرقابة الداخلية».

مدقق الحسابات

وحول الأداء الأساسية الثالثة المتعلقة بـ«مدقق الحسابات الخارجي»، ذكرت الهيئة أن مجلس إدارة الشركة يرشح مدقق الحسابات الخارجي (أو أكثر من مدقق)، بناءً على توصية من لجنة التدقيق، لافتة إلى أنه يتم التعيين وتحديد الأتعاب، بناءً على قرار يصدر من الجمعية العمومية للشركة.

وأكدت الهيئة أنه يتم اختيار مدقق الحسابات الخارجي، بناءً على الكفاءة والسمعة والخبرة التي يتمتع بها، ويجب أن يكون مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها، ولا يجوز له أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسي الشركة، أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها، أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة.

وشدّدت «الأوراق المالية» على الشركة أن تتخذ خطوات معقولة للتأكد من استقلالية مدقق الحسابات الخارجي، وأن الأعمال التي يقوم بها كافة تخلو من أي تضارب في المصالح.

تقرير الحوكمة

أمّا تقرير الحوكمة، فهو التقرير الموقع من قبل مجلس إدارة الشركة والمقدم إلى الهيئة سنوياً، أو عند الطلب خلال الفترة المحاسبية التي يشملها التقرير، أو عن فترة لاحقة حتى تاريخ نشر التقرير السنوي، الذي يجب أن يتضمن كل البيانات والمعلومات الواردة في النموذج الذي يصدر من الهيئة، مثل آلية استكمال نظام الحوكمة وكيفية تطبيقها، وتفاصيل وأسباب أي تعويضات وبدلات تقاضاها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عن المجلس للسنة المالية، وبيان بمديري الشركة والصفين الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة، ووظائفهم وتواريخ تعيينهم، وتفاصيل الرواتب والمكافآت التي تقاضاها كل منهم على حدة، وأي تعويضات أخرى تحصّلوا عليها من الشركة مع بيان مقابل هذه التعويضات، وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة، وكل أعضاء الجهاز الإداري في الشركة، بما في ذلك المكافآت، وأية برامج تحفيزية مرتبطة بالأوراق المالية التي تصدرها أو تضمنها الشركة.

واجبات الشركة

وشدّدت «الأوراق المالية» في نشرتها على أنه يتعين على الشركة توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه دون التمييز بينهم، بما فيها معرفتهم بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العمومية، وإجراءات التصويت فيها، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن يتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، ومن ضمنها أية معلومات تتعلق بخطط الشركة قبل التصويت عليها في الاجتماعات أو أية معلومات أخرى.

وأكدت أن على الشركة أن توفر المعلومات اللازمة (المعلومات الجوهرية والتقارير الدورية) للمساهمين بصورة سليمة وفي الأوقات المحددة، بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، فضلاً عن التقيد بالضوابط التي تضعها الهيئة بشأن علاقات المستثمرين، وأن تكون جميع الأسهم الصادرة من الشركة أسهماً عادية ويكون لها حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية، في وقت لا يجوز فيه لمجلس إدارة الشركة أن يصدر قرارات من شأنها إحداث تغييرات بحقوق المساهمين.

وأكدت الهيئة أن على الشركة إتاحة الفرصة لجميع المساهمين للمشاركة الفعالة في مداولات اجتماعات الجمعية العمومية، والتصويت على قراراتها، وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، وعلى مجلس الإدارة أو مدقق الحسابات الإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر.

حقوق المساهمين

تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعلى وجه الخصوص:

■الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.

■الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.

■حق حضور الجمعيات العمومية، والمشاركة في مداولاتها والتصويت على قراراتها، مع تجنب وضع أي قيود قد تؤدي إلى منع استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره.

■حق التصرف في الأسهم ومنع وضع أية قيود على حرية التداول على أسهم الشركة بالسوق.

■حق الاطلاع على التقارير والقوائم المالية للشركة، كما يكون لهم طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بإذن من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية طبقاً لما ينص عليه نظام الشركة.