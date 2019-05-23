استبيان: 83% من المستثمرين الإماراتيين متفائلون بالاقتصاد المحلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد استبيان لشركة «يو بي إس» العالمية لإدارة الثروات بأن المستثمرين الإماراتيين من أكثر المستثمرين تفاؤلاً على الصعيد العالمي، حيث أعرب 83% عن تفاؤلهم حيال الاقتصاد المحلي، بينما عبّر 78% منهم عن تفاؤلهم حيال الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإمارات اتّسمت بأكثر الأجواء إيجابية بين جميع المناطق التي شملها الاستبيان.

وتفصيلاً، كشف الاستبيان الفصلي الجديد الذي أجرته «يو بي إس» العالمية لإدارة الثروات تحت عنوان: «استبيان مزاج المستثمرين»، أنّ الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة ومالكي الشركات على الصعيد العالمي يتّسمون بالتفاؤل إلى جانب تطلّعهم إلى اغتنام الفرص الاستثمارية في عام 2019.

وأشار الاستبيان، الذي شارك فيه أكثر من 3600 من المستثمرين ورواد الأعمال الأثرياء في 17 دولة، بما فيها الإمارات، إلى تحسّن المشاعر الإيجابية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 في ظل تعافي الأسواق من الركود الذي شابها في أواخر عام 2018. وبيّنت النتائج أنّ المشاركين احتفظوا بنسبة كبيرة من أصولهم على شكل سيولة نقدية، غير أنّهم أبدوا استعدادهم لاستثمارها.

وبلغت نسبة المستثمرين الإماراتيين الذين أعربوا عن تفاؤلهم حيال الاقتصاد المحلي 83%، بينما عبّر 78% منهم عن تفاؤلهم حيال الاقتصاد العالمي، واتّسمت الإمارات بأكثر الأجواء إيجابية بين جميع المناطق التي شملها الاستبيان.

وعلى نحو مماثل، تمتّع المستثمرون الإماراتيون بآراء متفائلة حيال الأسهم، حيث أعرب 80% من المشاركين عن تفضيلهم للاستثمار في الأسهم المحلية، كما أنّهم من الفئة التي يُرجح اعتزامها القيام باستثمارات إضافية (62%)، وجاؤوا في المرتبة الثانية في ذلك بعد المستثمرين من أميركا اللاتينية (66%).

وعلى الصعيد العالمي، عبّر 51% من المستثمرين المشاركين عن تفاؤلهم حيال الاقتصاد العالمي مقابل 21% أعربوا عن تشاؤمهم بهذا الخصوص.

وأظهر المستثمرون العالميون مقاربةً إيجابية أيضاً حيال الأسهم، وإن لم تكن بالمستوى ذاته الذي أظهره المستثمرون الإماراتيون، حيث عبّر 56% منهم عن تفاؤلهم بخصوص الأسهم في مناطقهم مقارنة بنسبة 49% بخصوص الأسهم العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر 74% من المشاركين أن التقلبات الأخيرة في السوق تمثّل فرصة استثمارية، بالمقارنة مع 67% ما زالوا يشعرون بالقلق حيال تقلبات السوق خلال الربع الأخير من العام الماضي. كما جاءت مستويات السيولة النقدية في الإمارات مرتفعة أيضاً بمعدل 32%.

من جهته، قال المدير الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «يو بي إس» العالمية لإدارة الثروات، علي جانودي، إنّ «هذا القدر من التفاؤل المقترن بالرغبة القوية في الاستثمار من قبل المشاركين من دولة الإمارات، يعتبر مشجعاً للغاية. إذ تؤكّد النتائج رؤيتنا بوجوب اعتبار الإمارات منطقة نمو لأعمالنا».

ضعف العائدات

أفاد استبيان لشركة «يو بي إس» العالمية لإدارة الثروات بأن

المستثمرين الأوروبيين، عانوا النمو المخيب للآمال، والغموض السياسي، وضعف عائدات السوق المالية، كما أنّهم يملكون أحد أعلى معدلات الموجودات النقدية، ولكنهم، بمجرد حصولهم على النقد الكافي لتلبية متطلباتهم قصيرة الأمد من السيولة، سيجدون طرقاً أفضل لحماية ثرواتهم وتعزيزها.