30 % نمواً في مبيعات المنافذ إلكترونياً خلال 5 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «مبيعات السلع الغذائية والاستهلاكية، عبر التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية الخاصة بمنافذ البيع والجمعيات التعاونية في الدولة، ارتفعت بنسبة 30% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 15% في الفترة ذاتها من العام الماضي، مع التوسع نحو شراء كل السلع الاستهلاكية والغذائية إلكترونياً».

وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية بأبوظبي، أمس، أن «تطبيقات الشراء الذكية أصبحت أداة فاعلة لشراء السلع في سوق التجزئة بالدولة، في ظل توسع منافذ البيع في طرح سلعها، عبر تطبيقات الهواتف ومواقعها الإلكترونية، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها وزارة الاقتصاد».

وطالب النعيمي المستهلكين بتحديد مواصفات السلعة المراد شراؤها، وطباعة الورقة الخاصة بعملية الشراء لاستخدامها كمستند يثبت حق المستهلك في حال مخالفة المتجر الإلكتروني لمواصفات السلعة المراد الحصول عليها.

وأشار إلى أن النمو المستمر في حركة البيع، عبر المنصات الالكترونية للمنافذ، يتزامن مع التنافسية في الأسعار والعروض لتحفيز المستهلكين، إلى جانب إتاحة حقوق استبدال السلع المباعة.

وذكر النعيمي أن التجارة الإلكترونية أصبحت تلقى رواجاً كبيراً لدى المستهلكين، خصوصاً أن تقنين هذه المسألة من خلال إصدار رخصة تجارية قانونية لمزاولة النشاط من الدوائر الاقتصادية المحلية، يوجد حالة من الثقة بين البائع والمستهلك، لافتا أن المتاجر الإلكترونية العامة والمتخصصة بأنواع محددة من السلع تشكل خيارات جديدة للمستهلكين في التسوّق، الذي يتم من خلال تطبيقات يتم تحميلها عبر الهواتف الذكية. وأفاد بأن العام الماضي سجل كذلك تصاعداً في عمليات التسوّق الإلكتروني نتيجة لتطوّر البنية التحتية للمنافذ، وسهولة إجراءات التراخيص الممنوحة للتسوّق الإلكتروني، مشيراً إلى أن عدداً من الدوائر الاقتصادية المحلية، أطلق العام الماضي رخص التجارة الإلكترونية، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، لتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية الذكية، وتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية في قطاع الأعمال.

وأشار النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد تواصل التنسيق مع المنافذ من أجل زيادة مبادراتها على هذا الصعيد، وتطوير المنصات وتطبيقات البيع الذكية ،بما يلائم مختلف شرائح المستهلكين، مؤكداً أن تعزيز ثقافة الشراء الإلكتروني لدى المستهلكين، يتماشى مع المكانة التي وصلت إليها الإمارات على صعيد التجارة الإلكترونية.

هاشم النعيمي:

«التطبيقات الذكية أصبحت أداة فاعلة لشراء السلع في سوق التجزئة بالدولة».