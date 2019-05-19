«نيرد والت» تنصح بالحصول على موافقة مسبقة لقرض السيارة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

نصحت شركة «نيرد والت» المتخصصة في الاستشارات المالية، المتعاملين بالحصول على موافقة مسبقة لقرض السيارة، قبل زيارة معارض السيارات لشراء مركبة، وترك الأمر للبائع فيما إذا كان قادراً على الحصول على معدل فائدة أفضل مما لدى المتعامل.

وأكدت أن الترتيب المسبق للتمويل يساعد في تجنب دفع تكاليف زائدة، وتحديد مشكلات الائتمان التي يواجهها المتعامل في وقت مبكر.

وأشارت إلى أنه حتى بالنسبة للأشخاص ذوي الائتمان القوي، فإنهم يفوّتون أحياناً دفع الفواتير في الوقت المحدد، لذلك فإن الموافقة المسبقة للقرض، تساعد المتعامل في التحقق من سجل الائتمان، ومعالجة أي أخطاء واردة فيه، نظراً لأن الدرجات الائتمانية المرتفعة تعني عادة انخفاض أسعار الفائدة على قروض السيارات.

وأوضحت أنه إذا كان المتعامل مستعداً للشراء، فإن الحصول على موافقة مسبقة للحصول على قرض تلقائي سيُظهر له تقريباً معدل الفائدة الذي سيحصل عليه، كما أن التقدم بطلب للحصول على قرض في وقت مبكر من عملية الشراء، يوضح له مقدار ما يمكنه الاقتراض، وباستخدام حاسبة القروض، يمكن مقارنة العروض وتعديل الشروط لمعرفة تأثير ذلك في الدفعات الشهرية.

ونظراً لأن المتعامل يعرف بشكل أفضل ميزانيته، فيمكنه تخمين المبلغ الشهري الذي يمكن دفعه، فالتفكير في بيئة مريحة، بدلاً من الجلوس على الكرسي أمام المندوبين خلال فترة قصيرة، يجعله في وضع لاتخاذ القرار الأفضل، ويتم عادة تدريب مندوبي المبيعات أثناء التفاوض على سؤال يتمثل في: «الدفعة الشهرية التي تناسب ميزانية المتعامل؟» وإذا ما حدد المتعامل رقماً فإنهم فسيجدون طريقة لتدبير الأمر من وجهة نظرهم، لكن مع وجود قرض تمت الموافقة عليه مسبقاً، فإنه يمكن للمتعامل الإجابة بأنه «سيشتري نقداً ويريد التحدث عن كلفة السيارة فقط».

يستطيع المندوبون الوصول إلى بعض من أدنى معدلات التمويل المتاحة، وعندما يأتي المتعامل مع قرض تمت الموافقة عليه مسبقاً، فإنهم سيتنافسون في السوق للحصول على معدلات أدنى من تلك الواردة في العرض المتاح للمتعامل.