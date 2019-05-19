تحذير من عمليات الاحتيال

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تحذّر المؤسسات المالية المتعاملين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء تنفيذ التعاملات لتجنب الاحتيال المالي، وتنصح المتعاملين بما يأتي.

- لا تفتح المرفقات أو تضغط على الروابط إذا ساورك شك بأنها ليست حقيقية.

- لا تشارك بياناتك الأمنية مثل رقم التعريف الشخصي أو كلمات المرور مع أي شخص.

- حمّل برنامج حماية من الفيروسات وحافظ على التحديث دوماً لحمايتك من البرامج الخبيثة.

- حافظ على تحديث متصفحك مثل الإضافات البرمجية الحديثة على المتصفح.

- تنبه من الرسائل الإلكترونية أو النصية القصيرة التي تطلب منك تحديث بياناتك الشخصية.

- حافظ على تحديث برامجك، إذ إن من الصعب على الفيروسات إصابة البرامج المحدثة.

- الروابط الموجودة ضمن الرسائل لن تأخذك أبداً إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بالبنك.

- تجنب السماح لأي شخص لا تعرفه أو لا تثق به، بالوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.