«بتكوين» تنخفض بشكل مفاجئ أكثر من 20%

المصدر: طوكيو ــ رويترز

انخفض سعر عملة «بتكوين» على نحو مفاجئ أكثر من 20%، أمس، في خطوة لم يبدُ أن هناك محفزاً محدداً لها، وتأتي بعد تعافٍ قوي للعملة المشفرة منذ أوائل أبريل 2019، دفعها لأعلى مستوى في 10 أشهر. وتراجعت «بتكوين» إلى 6178 دولاراً في بورصة «بتستامب»، منخفضة 21.6%، مقارنة مع الإغلاق السابق، وهبطت في أحدث التعاملات 8.2% إلى 7236 دولاراً. وقال رئيس التداول لدى «أو.إس.إل» للسمسرة في الأصول الرقمية، ريان راباجليا، إن الانخفاض المفاجئ لا يبدو أنه مدفوع بأي نبأ على وجه الخصوص. وأضاف «بدلاً من ذلك، يبدو أنه مدفوع بأوامر بيع كبيرة، من قبل بضعة أشخاص أو حتى شخص واحد». وبعد أشهر من الضعف، بدأ سعر «بتكوين» في الارتفاع منذ أوائل أبريل 2019، ليبلغ أعلى مستوى في 10 أشهر، في وقت سابق من الأسبوع الماضي.