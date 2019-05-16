«تنظيم الاتصالات» تطالب بسرعة تحديث «واتس أب»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

طالبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، المشتركين في خدمات الاتصالات بسرعة تحديث تطبيق «واتس أب» الخاص بهم لآخر نسخة من خلال متجري «أب ستور» و«غوغل بلاي»، وذلك نظراً إلى اكتشاف ثغرة في «واتس أب» في بداية مايو الجاري، قد تتسبب في اختراق الأجهزة الذكية.

وحذّرت «تنظيم الاتصالات» من أن عدم تحديث التطبيق يجعل الأجهزة الذكية، لاسيما الهواتف المتحركة، عرضة للاختراق، ما يزيد من إمكانية تعرّض هواتف المشتركين الذكية لعمليات قرصنة بهدف التجسس وسرقة البيانات الشخصية، سواء معلومات أو صور أو فيديوهات محملة على الأجهزة التي تتعرّض للاختراق.

وأوضحت الهيئة أن شركة «واتس أب» سارعت إلى سد الثغرة وإصلاح الخلل الذي ظهر بداية الشهر الجاري في التحديث الجديد من التطبيق لتجنب هذه المخاطر.

وكانت الشركة دعت المستخدمين إلى تحديث نظام تشغيل هواتفهم باستمرار لحمايتهم من أي برمجيات خبيثة.