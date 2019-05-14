محطات سياحية تربط الشرق بالغرب

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفر بعض المحطات والوجهات مزيجاً غنياً من الثقافات، خصوصاً تلك التي تربط الشرق بالغرب، التي تتغنى بمبانٍ وعمارات مميزة، وفقاً لشركة «فلاي دبي».

وفي العاصمة الجورجية تبليسي، تتقاطع البلدة القديمة المرصوفة بالحصى مع العمارة الحديثة، فيما تشتهر قلعة ناريكالا بتحصيناتها التي تعود إلى القرنين الرابع والثامن، أما في حيّ «أبانوتوباني»، فيمكن استكشاف واجهة الحمّامات الكبريتية التي تتميز بأرضيتها الزرقاء، وخارج مدينة «كوتايسي»، فيمكن مشاهدة اللّوحات الجدارية التي تزيّن التصميم الداخلي للكاتدرائية الرئيسة، والتجوّل في المدافن التي تعود إلى القرون الوسطى.

بدورها، أمست «سراييفو» وجهةً نابضة بالحياة، وهي تتميز بعمارتها التي تمتزج مع مختلف الحضارات، مثل سوق «باسكارسييا»، والشوارع الجانبية العائدة إلى القرن 15، ويمكن خوض تجارب أكثر تشويقاً وزيارة مدينة «موستار» لاكتشاف جسر «ستاري موست»، إحدى أشهر عمارات البلقان، إذ يطلّ هذا الجسر العائد إلى القرن الـ16 على مناظر رائعة لنهر نيريتفا.

أما العاصمة الأذرية باكو، فقد كانت في ما مضى، جزءاً من الاتحاد السوفييتي، وتأثرت معالمها الحضارية وعمارتها بتلك الحقبة، واستثمرت المدينة في مجال تحديث البنى التحتية والعمارة، وتطويرها منذ نيل استقلالها في عام 1991. وتتجلى ثقافات عدة في عمارة «باكو». أمّا برج «مايدن» العائد إلى القرن الـ12، فيحلو الوصول إلى سطحه لتأمل المناظر الخلابة والمطلة على قلب المدينة التاريخي. وهناك القصور العائدة إلى القرن الـ15، ويمكن التجول في المدينة القديمة المسورة (آيسري سهر) بين متاهات الأزقة الضيقة.