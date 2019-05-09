تاجر يشكو فندقاً امتنع عن تسديد مستحقات بـ 6 ملايين درهم

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفاد مدير أول شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، مفيد الزعابي، بتلقي شكوى من تاجر ضد إحدى المؤسسات الفندقية، بسبب عدم التزامها بتسديد مستحقات مالية له، رغم تنفيذ كل بنود الاتفاق بينهما.

وقال الزعابي إن إدارة حماية الأعمال، بعد التحقيق في الشكوى وبيان أحقية الشاكي في المستحقات، ألزمت المشكو ضده بسداد المبلغ المتفق عليه، والمقدر بنحو ستة ملايين درهم، مشيراً إلى أهمية التزام التجار ببنود الاتفاقات، لاسيما تسديد المستحقات في الوقت المحدد والمتفق عليه.

وذكر أن قسم شكاوى المنشآت التجارية تلقى شكوى من أحد التجار المتخصصين في صناعة وتركيب الأبواب والنوافذ، تفيد بأنه نفذ اتفاقه مع مؤسسة تعمل في مجال الضيافة بقيمة تصل إلى نحو ستة ملايين درهم، حيث تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الأول بتركيب الأبواب والنوافذ الخاصة بالفندق، بالتفاصيل والموعد المتفق عليهما بينهما.

وأضاف أنه خلال تقديم الشكوى، أبرز التاجر المستندات والأدلة التي تثبت إتمامه العمل حسب الاتفاق، مطالباً الطرف الآخر بتسديد مستحقاته والدفعات المتفق عليها.