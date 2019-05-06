202 مليون درهم أرباح «دبي للاستثمار» الربعية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية بلغت 202 مليون درهم في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـ362 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، فقد ارتفع إجمالي الأصول في الشركة إلى 20.11 مليار درهم، مقارنة بـ19.55 مليار درهم في 31 ديسمبر 2018، بينما بلغ العائد السنوي على الأسهم 6.4%.

وقال العضو المنتدب كبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان: «تظل توقعات الشركة للفترة المتبقية من عام 2019 إيجابية، في ظل وجود العديد من المشروعات التي تقترب من الإنجاز».