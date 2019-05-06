«إم بي إف» تدخل في شراكة استثمارية مع «الأهلي المصري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي إف» الوطنية، في مقر المجموعة بمنطقة جميرا بدبي، عقد شراكة استثمارية مع المدير التنفيذي لمكتب البنك الأهلي المصري، ومقره مركز دبي المالي العالمي، حسين الطنطاوي، وبحضور المدير العام للمكتب التمثيلي للبنك في دولة الإمارات، طارق الغزالي.

ونصت بنود الشراكة الاستثمارية على توفير «إم بي إف» نحو 30 مليون دولار، في ما يقدم البنك الأهلي المصري 20 مليون دولار، إضافةً إلى تولي مهمة جمع استثمارات بما يعادل 50 مليون دولار، لتصبح القيمة الإجمالية للشراكة 100 مليون دولار، تستخدمها مجموعة «إم بي إف» في تنفيذ مشروعات استثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، في بيان صحافي، إن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تهدف إلى تنفيذ مشروعات في محافظات مصرية عدة، والاستفادة المتبادلة بين الطرفين، وذلك عن طريق تسهيل الإمكانات ودعم العلاقات الاستثمارية من خلال «الأهلي المصري».

وأضاف: «تمتلك (إم بي إف) قدرة عالمية المستوى لتنفيذ مشروعات ضخمة ومميزة، وتعتبر هذه الشراكة إضافة نوعية لجهود المجموعة الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع المصرفي، واستثمار تلك الشراكات في إنجاز مشروعاتها الصحية والتعليمية والتجارية».

ولفت إلى أن الشراكة التي أبرمت مع البنك الأهلي المصري ستخدم أهدافاً عدة، وستمكن المجموعة من استغلال تمويل أكثر فاعلية وأكثر مرونة لتحقيق خطط التوسع الطموحة لها.

وأكد القاسمي أنه سيتم بدء الإجراءات التنفيذية خلال الفترة المقبلة، والحصول على الاعتمادات اللازمة وفقاً للإجراءات الحكومية المعمول بها في مصر.وأشار إلى أنه تم وضع برنامج زمني لاستكمال إجراءات التأسيس، والبدء في تنفيذ المشروعات المشتركة بينهما، واصفاً هذه الشراكة بأنها من أهم إنجازات «إم بي إف» التي تمت العام الجاري.

كما أشار إلى وضع استراتيجية للشراكة في الفترة المقبلة، لتقديم حلول مبتكرة في قطاعات عدة بمصر، أبرزها الرعاية الصحية.