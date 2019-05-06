%218.7 نمواً في معاملات التجديد التلقائي للرخص خلال 3 أشهر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي، بأن عدد معاملات تجديد الرخص التجارية، بلغ 37 ألفاً و524 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم إنجاز 16 ألفاً و768 معاملة تجديد للرخص بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، بنسبة زيادة وصلت إلى نحو 218.7% مقارنة بـ5262 معاملة في الربع الأول من عام 2018.

وأوضحت اقتصادية دبي أن خدمة «التجديد التلقائي» تتمثل في إرسال رسالة نصية لأصحاب الرخص التجارية لإعلامهم بموعد تجديد الرخص (قبل أسبوع من انتهاء صلاحية الترخيص)، وقنوات الحصول على الخدمة، وكيفية إتمام إجراءات التجديد تلقائياً، مشيرة إلى أن الخدمة تغطي أكثر من 2200 نشاط تجاري، أي ما يعادل 99.8% من الرخص التجارية وجميع الأشكال القانونية في إمارة دبي.

جاء ذلك خلال استعراض قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي تجربة «التجديد التلقائي» للرخص التجارية، خلال استقباله وفداً من وزارة التغير المناخي والبيئة بهدف تبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات في مزاولة الأعمال التجارية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم، وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة للعملاء، وبالتالي العمل على رفع رضاهم وتسهيل مزاولة الأعمال.

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر المهيري، إن اللقاء ركز على عرض تجربة خدمة «التجديد التلقائي» التي تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال التجارية بالإمارة، خصوصاً في تجديد الرخص التجارية التي تشكل حصة كبيرة من إجراءات الترخيص في دبي، ولما لها من قيمة مضافة في رفع تنافسية الأعمال في دبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أن الجهات المحلية والاتحادية في الدولة تعمل كخلية واحدة، حيث تعد مشاركة التجارب والمبادرات بين مختلف الجهات الحكومية من أهم أسس العمل كمنظومة متجانسة.

وأشار المهيري إلى أن تنظيم مثل تلك اللقاءات يعكس روح الفريق الواحد لدى الجهات الحكومية، كما أنها تعمل على ترجمة الأهداف الأساسية والمتمثلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتربع دولة الإمارات على عرش الدول الاقتصادية العالمية.

وأفاد بأن خدمة التجديد التلقائي تاتي في إطار جهود اقتصادية دبي الرامية إلى تنفيذ استراتيجية دبي مدينة بلا ورق بحلول عام 2021، حيث تعد الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في إمارة دبي.

وقال المهيري إنه «يجب على جميع المتعاملين من أصحاب الرخص ضرورة تحديث بياناتهم الشخصية لدى اقتصادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية»، لافتاً إلى أن القطاع يسعى إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

شرط التجديد

بينت اقتصادية دبي، أنه يجب توافر شرط واحد فقط لتجديد الرخصة التجارية تلقائياً، هو التأكد من سريان عقد إيجار موقع الرخصة، مشيرة إلى أنه في حال تطلب الأمر تجديد عقد الإيجار، يجب توثيق العقد من أحد المكاتب المعتمدة لهيئة التنظيم العقاري «إيجاري».

وأضافت أن بإمكان المتعاملين تجديد الترخيص أكثر من سنة وبحد أقصى أربع سنوات بشرط أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول، وفي حال التجديد أكثر من سنة، يتم إضافة عدد السنوات في الرسالة النصية، مثال: (رقم الرخصة – عدد السنوات).