«مجموعة الإمارات» تعيّن مواطنة نائب رئيس الموارد البشرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عيّنت «مجموعة الإمارات»، المواطنة هناء العوضي، في منصب نائب رئيس الموارد البشرية، وستتولى العوضي الإشراف على عمليات الموارد البشرية، التابع لخدمات المطار بـ«دناتا» في دبي وحول العالم، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تعيين أحد مواطني دولة الإمارات في هذا المنصب.

وتتمتع هناء العوضي بـ13 عاماً من الخبرة في مجال الموارد البشرية، وستتعاون في منصبها الجديد مع فريق عمل مسؤولي عمليات المطار التابع لـ«دناتا» حول العالم.

وقالت العوضي: «شكّل عملي مع (مجموعة الإمارات) تجربة ثرية، تمكنت من خلالها من تطوير قدراتي، وبناء خبرة قوية وقيمة. وأنا أتطلع إلى استخدام الخبرات التي اكتسبتها لتعزيز نجاح مجموعة الإمارات، من خلال تحفيز بيئة عمل سعيدة لموظفي (دناتا)».