«فرانكلين تمبلتون»: سوق دبي المالي مغرٍ للمستثمرين

المصدر: شريف اليماني - دبي

أكدت شركة «فرانكلين تمبلتون» الأميركية، إن الاستثمار في سوق دبي المالي مغرٍ للمستثمرين، خصوصاً مع وصول العائد المستقبلي على حقوق المساهمين بالشركات المدرجة في السوق إلى 12.7%، مؤكدة أن من مؤشرات قوة الاقتصاد في الإمارات، استقرار القطاع البنكي، الذي يشهد استقراراً في جودة أصوله خلال الفترة الحالية.

وأكدت الشركة في مؤتمر صحافي، أمس، أن حجم استثماراتها في الأسهم والسندات والصكوك الإماراتية، يراوح بين 24 و39% من إجمالي استثماراتها في المنطقة.

وتفصيلاً، قال رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة «فرانكلين تمبلتون»، صلاح شما، إن «الاستثمار في سوق دبي المالي يعد مغرياً للمستثمرين، إذ إن العائد المستقبلي المتوقع على حقوق المساهمين بالشركات المدرجة في السوق يبلغ 12.7%، وهو عائد مغرٍ مقارنة بعائد نسبته 8% خلال الفترة الماضية».

وأضاف في مؤتمر صحافي، أمس، إن الإمارات تستحوذ على 25% من استثمارات صندوق الشركة المخصص للاستثمار في سوق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعن توقعاته للأداء الاقتصادي للدولة خلال الفترة المقبلة، قال شما: «العام المقبل سيتم افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، وهو مؤشر إيجابي لاقتصاد الدولة، ونتوقع أن يزيد عدد السياح، كما سيعمل المعرض على زيادة أعداد المقيمين في دبي، وهو ما سيحفز الاقتصاد في الإمارات».

وأشار إلى أن القطاع المصرفي أبرز القطاعات التي تراقبها الشركة عن قرب، خصوصاً أنه يعد أفضل مرآة للاقتصاد، لاسيما في ما يتعلق بجودة أصوله، لافتاً إلى أن القطاع مستقر على نحو كبير، كما يعد من أفضل القطاعات جذبا للمستثمرين بجانب القطاع الاستهلاكي.

وأوضح أن الإمارات اتخذت خطوات جادة لجذب الكوادر المؤهلة والاستثمار الأجنبي المباشر، مثل تسهيل متطلبات التأشيرة والسياسات الحكومية التوسعية، وهو ما سينعكس على سوق الأسهم.

من جهته، قال مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت بالشركة، محيي الدين قرنفل، إن «حجم إصدارات السندات والصكوك في السوق الإماراتية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغ 10.2 مليارات دولار (37.5 مليار درهم)، مقارنة مع 8.5 مليارات دولار (31.3 مليار درهم) في الفترة ذاتها من العام الماضي».

وأوضح قرنفل أن شركته خصصت نحو 39% من صندوقها للاستثمار في السندات الخليجية، للاستثمار في السندات الإماراتية، كما خصصت نحو 24.5% من صندوقها للاستثمار في الصكوك العالمية، للاستثمار في الصكوك الإماراتية.

وأضاف أن سوق الإمارات من أكبر مصدري أدوات الدَّين في المنطقة، متوقعاً زيادة الإصدارات الإماراتية من أدوات الدخل الثابت بنسبة تراوح بين 10 و15%، مع وجود إصدار مرتقب من «مجموعة ماجد الفطيم» وبعض البنوك خلال العام الجاري.

وصول العائد المستقبلي على حقوق المساهمين في الشركات المدرجة بدبي إلى 12.7%.