مبادرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإرشاد زوّار «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أمس، رسمياً الدورة الأولى لـ«قمة عالم الذكاء الاصطناعي»، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتجري فعالياتها على مدار يومي 30 أبريل والأول من مايو، وينظمها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات، بدعم من منظمات وجهات عالمية شريكة، هي الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، مع مكتب «دبي الذكية».

وقالت مدير عام «دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بن بشر، إنه «تم الاتفاق أخيراً مع إدارة معرض (إكسبو 2020 دبي) لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال المعرض، بهدف إرشاد وتقديم اقتراحات لزوار المعرض لأفضل المناطق لزيارتها، وتحسين تجربة زوّار المعرض، عبر تحليل البيانات للزائرين، ودراسة السلوك، بما يتيح تقديم إرشادات لهم عبر المنصة التي تتضمن تطبيق (راشد)، الذي يعمل كدليل بتقنيات الذكاء الاصطناعي».

وأضافت، خلال لقاء صحافي عقدته على هامش القمة، أنه «يتم الإعداد لمبادرة استخدام الذكاء الاصطناعي بالمعرض حالياً عبر تجارب مختلفة لدراسة وتحليل بيانات افتراضية، بما ينتج عنه خدمات يتم الاعتماد عليها لتحسين تجربة زوار المعرض، وإرشادهم حول تجربة حجز التذاكر والمناطق المناسبة لزيارتها».

وأوضحت بن بشر، أن تطبيق «راشد» للذكاء الاصطناعي، الذي يعمل كدليل ذكي لمدينة دبي باللغتين الإنجليزية والعربية، ويمكنه حالياً إجراء محادثات تتعلق بـ120 موضوعاً وقطاعاً مختلفة، يتم التعاون مع جهات حكومية مختلفة في دبي لإتاحة منصته للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المتعلقة بها.

وأشارت إلى أن «دبي الذكية» أنجزت، بالتعاون مع جامعة «إكسفورد» تدريب 95 موظفاً حكومياً بنهاية العام الماضي، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما عقدت اتفاقية جديدة مع شركة «ديل» للتقنية، لتدريب 400 طالب على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري.

وأوضحت أنه تم تطبيق خمس حالات حالياً للذكاء الاصطناعي في مؤسسات حكومية بدبي، وذلك من إجمالي 43 حالة تم عرضها للذكاء الاصطناعي، عبر مختبر الذكاء الاصطناعي بدبي الذكية، الذي تم إطلاقه خلال عام 2017، لافتة إلى أن «دبي الذكية» تعمل حالياً على استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع قواعد البيانات، ومختبر البيانات الذي تم إطلاقه أخيراً.

وأشارت إلى أن الدراسات الحديثة تتوقع أن يشكل الذكاء الاصطناعي 45% من إجمالي عائدات الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، أي 15.7 تريليون دولار، وبقيمة 122 مليار دولار لإجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات بحلول عام 2030.

وأضافت أن الإمارات عيّنت أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما أطلقت استراتيجية الإمارات الطموحة للذكاء الاصطناعي، لبناء نظام رقمي ذكي ومتكامل، وإيجاد حلول فعّالة لمواجهة تحديات المستقبل، إلى جانب تعزيز الأداء الحكومي على جميع المستويات.