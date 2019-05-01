«قلب أوروبا».. شارع للأمطار والثلوج الاصطناعية في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

على بعد أربعة كيلومترات من ساحل دبي، تنبض نسخة من «قلب أوروبا»، في مشروع تحت الاسم نفسه، وهو مشروع يتكون من ست جزر اصطناعية.

وتعتزم شركة «كليندينست»، المطوّر العقاري للمشروع، تصميم شارع للأمطار والثلوج الاصطناعية، بطول يبلغ كيلومتراً واحداً على الجزيرة الرئيسة للمشروع، إذ ستتساقط الثلوج والأمطار بشكل مستمر، عبر تكنولوجيا خاصة، تتيح التحكم في درجة الحرارة.

وأفادت الشركة، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الافتتاح التجريبي للشارع، سيكون في ديسمبر المقبل. وإضافة إلى الجزيرة الرئيسة، هناك جزر تحمل اسم فينيسيا، وسان بطرسبرغ، والسويد، وألمانيا، وسويسرا. يشار إلى أن المشروع قيد الانتهاء حالياً، إذ تم تسليم بعض الجزر فيه، منها جزيرة السويد، وفلل فرس النهر العائم.