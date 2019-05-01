«فيتش»: الإمارات الأولى خليجياً في توليد الطاقة المتجددة

المصدر: شريف اليماني - دبي

أظهرت بيانات صادرة عن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصدّر الإمارات لدول الخليج من حيث حجم الطاقة المتجددة المولدة حالياً ومستقبلاً.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن حجم القدرات الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، وصلت إلى 623 ميغاواط، ما يمثل نحو 2% من حجم الطاقة الكهربائية في الدولة، تلتها السعودية بطاقة إنتاجية بلغت 142 ميغاواط ما يمثل نحو 0.2% من إجمالي حجم الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة، تلتها الكويت بطاقة إجمالية بلغت 91 ميغاواط تمثل 0.5% من إجمالي الطاقة المولدة. وجاءت سلطنة عمان والبحرين في نهاية القائمة، إذ بلغت طاقتهما الإنتاجية نحو ثمانية وستة ميغاواط على التوالي.

وأشارت إلى أن الإمارات تتصدّر أيضاً دول الخليج في خططها المستقبلية المتعلقة بهذا المجال، إذ تخطط لوصول حجم الطاقة المتجددة إلى 44% من إجمالي الطاقة بالدولة بحلول 2050، فيما تستهدف الكويت وصولها إلى 15%، والبحرين إلى 10% بحلول عام 2035، والسعودية تستهدف توليد 40 غيغاوات من الطاقة الكهروضوئية، و2.7 غيغاواط بحلول عام 2030.

وبينما كان استهلاك الطاقة مستقراً في منطقة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2006 إلى 2016، ارتفع الطلب تقريباً في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3.7% خلال تلك الفترة، وفقاً للوكالة.

وذكرت أن أغلب مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى في المنطقة، تتولى المؤسسات التابعة للحكومة تشييدها، مثل شركة أبوظبي للمياه والكهرباء، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وأشارت إلى أن قوة الطاقة الشمسية في المنطقة تعادل ضعفَي مثيلتها الموجودة في وسط ألمانيا، التي قامت ببناء محطات تولد 40 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وذكرت أن الميزة الأخرى لتوليد الطاقة الكهروضوئية في الشرق الأوسط، هو ارتباطها بفترات الطلب المتزايد على مكيفات الهواء، وتوافر الأراضي غير الصالحة للزراعة التي يمكن إقامة محطات لتوليد الطاقة الكهروضوئية على مساحات كبيرة منها.

- الإمارات تستهدف زيادة حجم الطاقة المتجددة

إلى 44% من إجمالي الطاقة بحلول 2050.