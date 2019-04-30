«أبوظبي العالمي» و«كابيتال ورلد» يبحثان اطلاق منصة لتمويل الشركات الصغيرة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد على الصايغ، بأن مناقشات تجري حاليا بين (السوق)، وبين منصة «كابيتال ورلد»، أحد شركات المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، لبناء منصة تدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

وأضاف الصايغ، في كلمته، أول من أمس، للإعلان فعاليات الدورة الثالثة من قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي 2019» التي ستعقد في أكتوبر المقبل، أن «سوق أبوظبي العالمي سيُطلق برنامجاً عالمياً للابتكار لتحفيز الشركات الناشئة والمبتكرين الصاعدين من جميع أنحاء العالم، وجذبهم لأبوظبي للمشاركة في تطوير حلول التكنولوجيا المالية الخاصة بهم مع الشركاء المحليين والإقليميين، ثم عرضها في (فينتك أبوظبي)، كما سيتضمن هذا البرنامج عرض إقليمي وعالمي متنقل لتوظيف أفضل 50 شركة ناشئة في (فينتك)، للمساعدة في حل التحديات التي تواجهها أبوظبي والمنطقة».

وتعد «كابيتال ورلد» منصة رقمية، تنظم عملية القروض بكافة مراحلها، وبدلاً من الحاجة لتقديم طلب قرض لعدة مصارف، فإن المنصة تتيح المجال أمام المقترضين من تقديم طلب واحد إلكترونياً لتقوم المنصة فيما بعد بإجراء التقييمات وتحليلات مخاطر الائتمان ومن ثم مطابقة طلب المقترض مع عدة بنوك مسجلة على المنصة.

ومن المتوقع أن تجذب «قمة فينتك»، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام من 21 إلى 23 أكتوبر، أكثر من 5000 مشارك، حول أربعة موضوعات رئيسة هي: الابتكار لمناقشة أحدث حلول التكنولوجيا المالية «فينتك» والحلول التنظيمية للقطاع المالي «ريجتك» المدعومة بالذكاء الاصطناعى، والصفقات الاستثمارية لربط رواد الأعمال المشاركين في «فينتك» بالمستثمرين العالميين والإقليميين، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز حيوي للاستثمار والتمويل، ومنصة «فينتك» الخاصة بمبادرة «الحزام والطريق» لعرض الاستثمارات وحلول التكنولوجيا المالية في المنطقة التابعة لمبادرة «الحزام والطريق»، وإقامة شراكات عالمية والاطّلاع على بيئات الأعمال في مناطق أخرى من العالم، بجانب تطوير المشاريع الناشئة والمواهب لتشجيع المواهب الشابة والطلاب على الابتكار.