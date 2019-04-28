57 جهة تشارك في وفد هيئة الترويج السياحي الماليزي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الترويج السياحي الماليزي، أن وفدها إلى معرض سوق السفر العربي 2019، يضم ممثلين عن 57 جهة أساسية معنية بقطاع السفر، بما في ذلك 33 فندقاً و15 من منظمي الرحلات السياحية وستة منتجات سياحية وثلاث جهات حكومية.

وأفادت في بيان لها أمس، بأن مشاركتها في هذا الحدث تهدف إلى الترويج للعروض السياحية التي تقدمها ماليزيا للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مدير هيئة الترويج السياحي الماليزي، شاهرين مختار، إن معرض سوق السفر العربي لايزال من الفعاليات السنوية الرئيسة في مجال السفر والسياحة على مستوى العالم.