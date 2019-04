«الإمارات للعطلات» تطلق كتيباً جديداً للبرامج السياحية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت «الإمارات للعطلات» برامج عطلات جديدة للأعوام 2019 حتى 2021، في كتيب Be There: The Worldwide Holiday Collection.

ويتوافر الكتيب بنسخة ورقية وعبر الإنترنت، ويسلط الضوء على أبرز وجهات المسافرين من دبي كما حددها فريق «الإمارات للعطلات» من ذوي الخبرة.

وقال مدير المنتجات في «الإمارات للعطلات»، مارك وايت: «شملت أبرز وجهات المسافرين من دبي مع (الإمارات للعطلات) خلال عام 2018 والأعوام الـ10 الماضية كلاً من تايلاند، والمالديف، وسويسرا، وألمانيا، والمملكة المتحدة. ونتوقع أن تستقطب هذه الدول عدداً أكبر من السياح خلال الفترة من 2019 حتى 2021».

وأضاف: «في ظل استمرار المسافرين من دولة الإمارات في اختبار مزيد من الوجهات حول العالم، فقد طرحنا برامج جديدة إلى مناطق جديدة في هذه الدول وغيرها». وكشف أن وجهات المسافرين البارزة الأخرى خلال السنوات المقبلة تشمل كلاً من اليابان، وكاليفورنيا في الولايات المتحدة، وهامبورغ في ألمانيا، وكيب تاون في جنوب إفريقيا.

ويتضمن الكتيب ما يزيد على 200 خيار للإقامة، تضاف إلى القائمة التي توفرها «الإمارات للعطلات» وتغطيها برامج خاصة تصمم حسب رغبة المسافرين.