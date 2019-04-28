قطر تسحب إجراءات حظر بيع المنتجات الإماراتية

المصدر: جنيف ــ وام

قررت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم، لتفادي تداعيات قضية رفعتها دولة الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية.

وخلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، أول من أمس، للنظر في طلب دولة الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات، أعلنت قطر أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها في العام الماضي، بسحب المنتجات، وألغت جزئياً التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من دولة الإمارات.

يأتي هذا الإجراء القطري إقراراً بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية، وهو الموقف الذي أصبح محرجاً لها أمام المجتمع الدولي.

ومع ذلك، فإن التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطاً كبيراً، ولا يحل جميع القضايا في النزاع، إذ طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم، لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وستواصل دولة الإمارات، في هذه المرحلة، المضي قدماً في عملية تشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لمراجعة سلوك قطر غير السليم.

وصرح مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، السفير عبدالله حمدان النقبي، بأن الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة، وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم، يعد تنازلاً واضحاً. وأضاف: «نسعى إلى السحب الكامل للإجراءات، والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية».

ولفت إلى أن قطر اختارت منهج الشكاوى القانونية، ونرى اليوم أن هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته.

- الإمارات رفعت

قضية ضد قطر في

منظمة التجارة

العالمية.