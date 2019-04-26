خبيران: عمليات جني أرباح تؤثر في أداء «دبي المالي»

المصدر: شريف اليماني ــ دبي

قال خبيران ماليان إن عمليات جني أرباح أثرت في سوق دبي المالي، وأسهمت في تذبذب أدائه خلال جلسات الأسبوع الماضي، فيما دعمت أنباء عن عمليات اندماج مصرفي جديدة، سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقادت إلى ارتفاع مؤشر القطاع المصرفي.

وارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.88% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.94%.

«دبي المالي»

وتفصيلاً، حقق مؤشر سوق دبي المالي تراجعاً بنسبة 0.94% ليغلق في نهاية تداولات الأسبوع عند 2787.44 نقطة. وشهدت معظم القطاعات تراجعاً بقيادة قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي تراجع مؤشره بنسبة 6.86%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.98%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة 2.08%.

وحقق قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.65%، فيما استقرت ثلاثة قطاعات خلال تعاملات الأسبوع.

واتجه الأجانب في السوق نحو البيع بـ«صافي» بلغ 16.824 مليون درهم، في ما اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بـ«صافي» بلغ 97.425 مليون درهم، والعرب بـ«صافي» بلغ 2.32 مليون درهم. واتجه المواطنون نحو البيع بـ«صافي» بلغ 82.92 مليون درهم.

وفي أبوظبي، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.88% ليغلق عند 5391.88 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.4%، والقطاع العقاري بنسبة 2.88%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، في ما تراجع مؤشر قطاع الاستثمارات بنسبة 5.52%، وقطاع الطاقة بنسبة 4.34%.

وحققت المؤسسات صافي شراء بلغ 789.214 مليون درهم، كما حقق الأفراد صافي بيع بالقيمة نفسها. واتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بـ«صافي» بلغ 11.326 مليون درهم، و348.6 ألف درهم، و220.45 مليون درهم على التوالي، كما اتجه الأجانب نحو الشراء بـ«صافي» بلغ 232.126 مليون درهم.

تذبذب التداولات

بدوره، قال المدير العام لـ«شركة الأنصاري للخدمات المالية»، إياد البريقي، إن التذبذب سيطر على جلسات الأسبوع في سوق دبي المالي، إذ شهدت جلسات عمليات شراء، وجلسات أخرى عمليات جني أرباح، طالت الأسهم القيادية مثل سهم «شركة إعمار العقارية».

وأضاف أن سوق أبوظبي شهد زخماً تركز على أسهم البنوك، بفعل استمرار تأثير أنباء الدمج، وتوسيع ملكية الأجانب على بنك أبوظبي الأول.

وأكد أن الصورة لاتزال إيجابية في السوقين، ولم تتأثر بعمليات البيع وجني الأرباح، كما ظلت ثقة المستثمر إيجابية.

جني أرباح

بدوره، قال رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في «شركة الرمز كابيتال»، مروان شراب، إن عمليات جني الأرباح كانت كبيرة، بعد الأداء الكبير الذي شهده سوق دبي المالي خلال الفترة الماضية. وأضاف أن السوق استطاع أن يحافظ على مستوى المقاومة عند 2800 نقطة طوال الأسبوع الماضي، باستثناء نهاية الجلسة، الذي تراجع فيها المؤشر دون هذا المستوى. وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية واصل ارتفاعه بدعم من الأنباء الإيجابية في قطاع البنوك، في ظل أنباء عن عمليات اندماج جديدة. وذكر أن السوق ينتظر حالياً الإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الثاني، التي ستكون محفزاً لأداء السوق خلال الفترة المقبلة، كما تحفز زيادة السيولة وارتفاع مؤشرات السوقين. وأضاف: «يتزامن شهر رمضان العام الجاري مع موسم الإعلان عن نتائج أعمال الربع الأول، وقد نشهد أداءً جيداً خلال هذا الشهر على عكس الأعوام الماضية، إذ إن هناك مستثمرين ينتظرون نتائج تلك الفترة، التي ستكون بمثابة تأكيد على استمرارية أداء الشركات في السوق بتحقيق أداء جيد».