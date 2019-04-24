انخفاض التضخم في الدولة بنسبة 2.5% خلال مارس الماضي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الدولة، على أساس سنوي، خلال مارس الماضي بنسبة 2.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018.

واوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في تقرير "التضخم مارس 2019"، الذي أصدرته اليوم، ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الرقم القياسي العام بلغ 108.6 نقاط في شهر مارس الماضي، مقابل نحو 111.4 نقطة في مارس 2018.

ولفت التقرير الى ان انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 6.5%، بينما انخفضت أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 5.3%، واسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنحو 0.7%، في حين انخفضت أسعار مجموعة خدمات الصحة بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.

بينما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.8%، ومجموعة الترويج والثقافة بنسبة 4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2%، ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1.8%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.4%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2%. كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع المتنوعة بنسبة 0.15%.

وذكر التقرير ان معدل التضخم انخفض في شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير الماضي بنسبة 0.59%.

وجاء التراجع مدفوعاً بانخفاض الملابس والأحذية بنسبة 2.2% والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 1.2% والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.8%، والترويح والثقافة بنسبة 0.9%، والأغذية والمشروبات بنسبة 0.5%، واستقرار أسعار 3 مجموعات، حيث لم تشهد اي زيادة او نقصان وهي خدمات الصحة والتعليم والاتصالات بينما زادت مجموعة خدمات النقل بنسبة 1.5%.