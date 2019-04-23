مجلس إدارة جديد لاتحاد مصارف الإمارات حتى 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه السنوي للجمعية العمومية العادية أخيرا، في المقر الرئيس لبنك دبي التجاري، برئاسة رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، وبحضور أعضاء مجلس إدارة إتحاد المصارف وممثلين من المصارف الأعضاء في الإتحاد.

وتم إعتماد مجلس إدارة للاتحاد لفترة السنوات الثلاث المقبلة، من مايو 2019 إلى أبريل 2022، ويضم: عبد العزيز الغرير كرئيس مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي لبنك المشرق)، وخليفة السويدي كنائب رئيس مجلس الإدارة (بنك أبوظبي الأول) وعضوية كلا من عمران عبدالله عمران تريم، وخميس بوهارون، ومحمد عمران الشامسي، والدكتور سليمان موسى الجاسم، وعمرو المنهالي، وحامد كاظم، وعبدالله قاسم، وجمال صالح المدير العام للاتحاد.

واستعرض الأعضاء التقدم الذي أحرزه الاتحاد ولجانه خلال العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بحماية العملاء والمصارف من الهجمات الإلكترونية، مع التأكيد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة جرائم غسل الأموال، والحد من الاحتيال المالي في القطاع المصرفي.

وقال عبد العزيز الغرير: «شهد اتحاد مصارف الإمارات عاماً آخر مكللاً بالنجاح في 2018، حيث ساهم بشكل كبير في دعم مراحل التحوّل المصرفي في القطاع في الدولة. كما أحرزنا تقدماً كبيراً في جهودنا الرامية إلى دفع الابتكار وتعزيز العمل المصرفي في دولة الإمارات، ونحن على ثقة من أننا سنواصل المضي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات. ومع الدعم المستمر من المصارف الأعضاء واللجان المتخصصة في الإتحاد، نتطلع الى إطلاق مبادرات واتخاذ خطوات إضافية للارتقاء بالقطاع المصرفي في الأشهر والسنوات القادمة وذلك بالتنسيق والتشاور مع المصرف المركزي وشركائنا في القطاع».

