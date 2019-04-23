حدائق البحيرات في دبي.. أنشطة ومرافق ترفيهية قرب المجمّعات السكنية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفّر حدائق البحيرات في دبي أو تلك التي تطل على المياه، تجارب غنية لمرتاديها بدءاً من الأنشطة الرياضية إلى التنزه الخارجي وركوب القوارب، وصولاً إلى الفعاليات الترفيهية والتعليمية ضمن أجواء هادئة ومساحات عشبية ممتدة بين الأشجار، مع فرصة للتعرف الى الحياة البرية.

بحيرة القصيص

وتعتبر حديقة البحيرة في القصيص وجهة مثالية لممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطّلق، إذ تضمّ الحديقة مضماراً مثالياً بطول كيلومترين وعرض ثلاثة أمتار لهواة الجري. أما المرتادون الذين يفضلون الألعاب الجماعية، فتوجد مرافق خاصة بالمباريات، إضافة إلى استراحات ضمن أجواء هادئة، وملعب كرة قدم مزروع بالعشب الأخضر، وآخر رملي على غرار ملاعب كرة القدم الشاطئية، فضلاً عن ملاعب لكرة السلة والطائرة، علاوة على نادٍ صحي، وكافيتريا، ومناطق مظللة للجلوس موزعة بأنحاء الحديقة وبالقرب من مناطق الألعاب، حيث تتيح هذه المرافق تجارب ترفيهية للأطفال والعائلات بالقرب من المجمعات السكنية في الإمارة.

بحيرة النهدة

وتوفر حديقة بحيرة النهدة بدورها مجموعة من الأنشطة الترفيهية، مع خيارات لممارسة رياضة التنس وكرة السلة والكرة الطائرة، كما أن هناك أيضاً ملعباً لكرة القدم، حيث يستطيع الأطفال اللهو وقضاء أمتع الأوقات. وتضم الحديقة كذلك مساراً للجري، مع إطلالات على روعة البحيرة الكبيرة التي تغطي أكثر من نصف مساحة الحديقة التي تتضمن مساحات خضراء بتصاميم استخدمت فيها أفضل تصاميم البستنة بمجموعة من الأشجار والشجيرات والأسوار النباتية، مع وجود مساحات مخصصة للزهور.

بحيرة القوز

وعندما تحل عطلة نهاية الأسبوع فإن حديقة بحيرة القوز تعتبر وجهة ترفيهية مميزة، إذ تتميز هذه الحديقة بملاعب مخصصة للأطفال، ومضمار للجري حول البحيرة للحفاظ على اللياقة البدنية، ومساحات خضراء مناسبة للنزهات في الطبيعة بالقرب من المجمعات السكنية. وتتوافر أيضاً مواقف السيارات للزوار، مع ملاعب. أما مسار الركض فهو يحيط بالبحيرة مع إطلالات على المروج العشبية والشجيرات والأزهار، وتحتضن الحديقة مرافق ترفيهية متنوعة للمرتادين.

بحيرة البرشاء

ويمتد متنزه بحيرة البرشاء حول بحيرة اصطناعيّة كبيرة، مع أنشطة تناسب جميع أفراد الأسرة، بدءاً من ركوب الدراجات أو الجري على مساحة 50 فداناً تقريباً من الخضرة الوارفة، وصولاً إلى خيارات للأطفال للاستمتاع بالقفز الممتع على القلاع المطاطية. وتضم الحديقة العديد من المرافق الترفيهية، علاوة عن المساحات الخضراء المجهزة بالمقاعد وأماكن الجلوس، وأراجيح توفر أوقاتاً مرحة للأطفال، فضلاً عن ملاعب «التنس» وكرة السلة، إضافة إلى الاسترخاء على إحدى الأرائك المريحة في المتنزّه. وتتوافر في الحديقة خدمات لاستئجار القوارب الصغيرة والإبحار داخل البحيرة، وهي أنشطة شائعة بين العائلات والمرتادين.

حديقة زعبيل

وللراغبين في الاستمتاع بيوم من الترفيه مع العائلة، فإن حديقة زعبيل هي المكان المثالي، فإلى جانب الإطلالات الرائعة تحتوي الحديقة على بحيرة وملاعب رياضيّة، وبالإضافة إلى ذلك تقدّم الحديقة معارض ترفيهية وتعليمية في أرجائها الواسعة، وإحدى أبرز فعاليات حديقة زعبيل دبي هي استئجار القوارب الصغيرة والإبحار بها في بحيرة زعبيل الرائعة، والحديقة تتضمن تشكيلة واسعة من المرافق وجسرين يربطان أقسامها الثلاثة.

حديقة الخور

وتقع حديقة الخور على حافة خور دبي ما يضفي عليها تميزاً كبيراً عن بقية المساحات الخضراء في المدينة، ويمكن الاستمتاع بهذا المكان ومراقبة السّفن الشراعيّة وهي تشقّ طريقها في المياه، أو استئجار درّاجة والتنزّه بها في المكان. وتتوافر خدمات الرحلات البحرية مع خدمات المطاعم والمقاصف. وتضم الحديقة مدينة الطفل الوجهة الترفيهية التعليمية الأولى من نوعها.

بحيرات القدرة

أما بحيرات القدرة التي تبعد عن دبي نحو 30 دقيقة عن وسط المدينة، فتوفر تجارب استثنائية للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة، ويمكن لزوّار بحيرات القدرة الاستمتاع بنزهة رائعة وركوب الدراجات الهوائية على مسار القدرة للدراجات. وفي هذا الجزء من دبي، ستتمكن من مشاهدة بعض الحيوانات البرية، ونحو 170 نوعاً من الطيور التي تعيش قرب البحيرات.

حديقة زعبيل تعد المكان المثالي للراغبين في الاستمتاع بيوم من الترفيه مع العائلة.