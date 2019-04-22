كريم تطلق خدمة المساعدة على الطريق في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت كريم المنصة التكنولوجية الرائدة في الشرق الأوسط، خدمة المساعدة على الطريق في دبي والتي ستتوسع لاحقاً لتشمل مناطق مختلفة في الإمارات العربية المتحدة.

وتتضمن خدمة المساعدة على الطريق خدمات الطوارىء من ضمنها الشحن الفوري لبطارية السيارة وتغيير البطارية في مكان العطل وتسليم الوقود إلى السيارة وذلك مقابل 100 درهم إماراتي كرسوم خدمة ثابتة بالإضافة إلى ثمن تكلفة البطارية المستبدلة وثمن الوقود.

وقالت المدير العام لشركة كريم في الإمارات العربية المتحدة غيد المكاوي "يسرنا إضافة خدمة جديدة ومميزة إلى محفظة خدماتنا في السوق وهي المساعدة على الطريق. وستعمل هذه الخدمة على تمكين العملاء من الاستمتاع بالتجربة والشعور بالراحة بفضل تطبيق كريم والتكنولوجيا الحديثة الذي يوفرها. خدمة المساعدة على الطريق جزء من التزامنا المستمر لتقديم خدمات مبتكرة للعملاء والتي تساعد في تحقيق التأثير الإيجابي وتسهيل حياة المقيمين في الإمارات العربية المتحدة".

ويمكن لأصحاب السيارات حجز خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة بواسطة تطبيق كريم من خلال اختيار خيار "المساعدة على الطريق" ليحصلوا على خدمة مميزة من واحد من أفضل الشركاء المحليين في هذا المجال.

تأسست كريم في عام 2012 وتعمل حالياً في أكثر من 120 مدينة في 15 بلدًا في منطقة الشرق الأوسط.