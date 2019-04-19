بدء تطبيق نظام الرقابة على منتجات التدخين الإلكترونية

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، إن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات النيكوتين الإلكترونية دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس.

وأضاف المعيني لـ«الإمارات اليوم» أنه وبمقتضى النظام الجديد، فإنه لا يسمح باستيراد أو تصنيع منتجات النيكوتين الإلكترونية في أسواق الدولة، ما لم تتوافق مع المواصفات الجديدة بشكل كامل، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ولفت المعيني إلى أن النظام الجديد يشمل مواصفات فنية محددة، تُلزم جميع الموردين والمصنّعين للجهاز الكهربائي الخاص بمنتجات النيكوتين الإلكترونية، الحصول على شهادة مطابقة، لضمان خلو الأسواق الوطنية من منتجات غير مطابقة، قد تشكل خطراً على صحة الأفراد والمجتمع.

وأوضح أن شهادة المطابقة تتجاوز الجهاز الكهربائي، لتشمل كذلك عبوات منتجات السجائر الإلكترونية، حسب برنامج تقييم المطابقة الإماراتي، إذ ينبغي أن تكون العبوات مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفة القياسية الإماراتية.

وشدّد المدير العام لـ«مواصفات» على أن الهيئة ألزمت المصنّعين والمنتجين قبل الحصول على شهادة المطابقة، بتقديم ما يدل على التزامهم بمتطلبات أنظمة الجودة، فضلاً عن تقديم شهادة مطابقة للجهاز الإلكتروني، وشهادة مطابقة خاصة بالبطاقة التحذيرية على المنتج، وشهادة مطابقة خاصة بنسبة المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة.

وأكد أن «مواصفات» تلزم المنتجين والمصنّعين بمقتضى النظام الجديد، بتطبيق ما يعرف بـ«مواصفة التغليف المقاوم للأطفال»، وذلك بهدف حماية هذه الفئة من مخاطر التدخين وأضراره. كما تُلزم المنتجين والموردين بحزمة متطلبات قبل الحصول على شهادة المطابقة، في مقدمتها أن يكون المورد مرخصاً من الدولة، وأن يقدم بطاقة بيان إيضاحية لعبوة المنتج، مع تصميم الوجه الأمامي والخلفي للعبوة، وأن يقدم إقراراً وتعهداً بمطابقة المنتج للمواصفة القياسية الإماراتية.

وبيّن المعيني أن «مواصفات» تضبط عملية إصدار شهادة المطابقة الخاصة بالجهاز الكهربائي لمنتجات النيكوتين الإلكترونية، حسب متطلبات الصحة والسلامة، مشيراً إلى أن إصدار شهادة المطابقة، يؤكد أن منتجات النيكوتين الإلكترونية مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفة القياسية رقم UAE.S 5030-2018 والمعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2019.

وأكد وجود تنسيق كامل مع مختلف الجهات الرقابية، لتشديد الرقابة على الأسواق، تزامناً مع بدء التطبيق.

وشدد على أن الهيئة استهدفت من إصدار هذا النظام الجديد، وقف التداول العشوائي لهذه المنتجات دون قيود أو ضوابط، وتلافي عدم معرفة المكونات المستخدمة في المنتج أحياناً، نتيجة وجود إمكانية لخلط بعض المواد المضافة المحظورة، ما يشكل خطراً على الصحة العامة في المجتمع، ولذلك، يأتي إصدار المواصفة الجديدة في إطار الحرص على سلامة المجتمع، والحفاظ على البيئة، وتطبيق أرقى الممارسات العالمية المتبعة في منتجات النيكوتين الإلكترونية.