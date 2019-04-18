2.7 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» الربعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق بنك الإمارات دبي الوطني صافي أرباح بلغ 2.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبالنسبة نفسها مقارنة بالربع السابق.

وأفاد البنك في بيان أمس، أعلن خلاله عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2019، بأن إجمالي الدخل بلغ 4.7 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018 نتيجة نمو القروض والتحسن في الهوامش وارتفاع دخل الرسوم، فيما تحسن صافي هامش الفائدة بواقع 15 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 2.83% مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة.

وبلغ إجمالي الموجودات 525.8 مليار درهم، بزيادة 5% عن نهاية العام الماضي، فيما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام 2018 لتصل إلى 337.7 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3% لتصل إلى 359.4 مليار درهم.

وبلغت نسبة القروض منخفضة القيمة 5.9%، في حين بلغت نسبة التغطية 123.9%، بينما بلغ معدل تغطية السيولة 198.8%، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ 94% إلى الوضع السليم للسيولة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن «البنك تمكن مجدداً من تحقيق أرباح قوية وقياسية للربع الأول من العام 2019، كما أننا فخورون جداً بأن يتم اختيار بنك الإمارات دبي الوطني لنيل لقب (العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في دولة الإمارات) حسب التصنيف السنوي لمجلة (ذا بانكر)».

وأضاف القاسم أن «قيمة علامتنا التجارية تعكس أداءنا المالي القوي وكذلك مبادراتنا المستمرة في خدمة العملاء وتطوير المنتجات ومبادرات المسؤولية المجتمعية لدينا».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، إن «تحقيق البنك أداء قوياً للربع الأول، انعكس بارتفاع صافي الربح بنسبة 15% ليصل إلى 2.7 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع الدخل، وذلك على خلفية نمو القروض واستقرار الهوامش وزيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي والمشتقات».

من جهته، قال المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، سوريا سوبرامانيان، إن «الأداء التشغيلي للربع الأول من العام الجاري كان مرضياً نظراً لتمكننا من تحقيق نمو في صافي دخل الفائدة ودخل الرسوم، كما طرأ تحسن على الكلفة بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، وذلك نتيجة لانخفاض تكاليف الموظفين وأتعاب الخبرة المهنية ونفقات التسويق».

97 % ارتفاعاً في أرباح «الإمارات الإسلامي»

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، أمس، عن نتائجه المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2019، محققاً صافي أرباح بلغ 411 مليون درهم للربع بزيادة نسبتها 97% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 54% مقارنة بالربع السابق.

وأوضح المصرف في بيان أن هناك أسباباً عدة وراء ذلك، أبرزها نمو الميزانية العمومية، فضلاً عن ارتفاع دخل التمويلات والنمو في دخل الرسوم، إضافة إلى انخفاض معدل الكلفة إلى المخاطر.

وارتفع الدخل الإجمالي للمصرف بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 663 مليون درهم. كما تحسنت هوامش الدخل الممول بواقع 28 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018 لتصل إلى 3.14% مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة.

وبلغ إجمالي موجودات المصرف 60.6 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 4% عن نهاية العام 2018، فيما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 4% عن نهاية العام 2018 لتصل إلى 43.4 مليار درهم.