الكشف عن مدينة سيارات ذكية في أبوظبي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، أمس، عن إقامة مدينة ذكية متكاملة للسيارات في أبوظبي، تحت اسم «رحايل»، بمساحة إجمالية تبلغ 12.3 كيلومتراً مربعاً، مشيرة إلى بدء العمل في المرحلة الأولى من المدينة الجديدة بكلفة مليار درهم.

وأفادت المؤسسة في مؤتمر صحافي، أمس، على هامش معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2019»، ببدء العمل في المرحلة الأولى من المشروع، التي تمتد على مساحة 3.1 ملايين متر مربع، وتستوعب 330 ورشة سيارات، إضافة إلى 200 معرض سيارات، ومراكز خدمة للسيارات المعدلة وتزويد السيارات، وغيرها من المراكز التي تقدم الخدمات المتعلقة بعمليات تجارة السيارات وترخيصها.

«رحايل»

وتفصيلاً، كشف المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، سعيد عيسى الخييلي، عن بدء إقامة مدينة ذكية متكاملة للسيارات في أبوظبي، تحت اسم «رحايل»، تمتد على مساحة إجمالية قدرها 12.3 كيلومتراً مربعاً، وتعد الأولى من نوعها، وتشكل نقطة التقاء المصنعين والمزودين والتجار في قطاع السيارات.

وأضاف الخييلي في مؤتمر صحافي، أمس، على هامش معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2019»، أن العمل بدأ في المرحلة الأولى من المدينة الجديدة بمساحة 3.1 ملايين متر مربع، وبكلفة مليار درهم، موضحاً أن المرحلة الأولى تستوعب أكثر من 330 ورشة سيارات ومركز خدمة بمستويات عالمية معتمدة، إضافة إلى 200 معرض سيارات بمساحات مختلفة، صغيرة ومتوسطة وكبيرة، فضلاً عن 10 مراكز خدمة ضمن منطقة مخصصة للسيارات المعدلة وتزويد السيارات.

وأشار إلى أنه يوجد في المدينة سوق للمزادات ومركز متكامل يقدم كل الخدمات المتعلقة بعمليات تجارة السيارات وترخيصها، إلى جانب مضمار لتجربة السيارات لتعزيز تجربة عملاء السيارات في الدولة، ومراكز خدمات وصيانة نموذجية مصممة وفقاً لأفضل المعايير الفنية والتشغيلية، علاوة على 60 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 5000 متر مربع، مخصصة لاستخدامات متعددة في قطاع السيارات، و70 قطعة أرض تجارية على الشارع الرئيس «رحايل بوليفارد»، لتوفير الخدمات التجارية ومراكز التسويق والترفيه.

أحدث الخدمات

وأفاد الخييلي بأن مدينة السيارات الجديدة ستكون أول مدينة ذكية متخصصة لقطاع السيارات في العالم، تقدم أحدث الخدمات التكنولوجية الذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والرقي بتجربة المستهلك، حيث ستتم الاستعانة بتطبيقات ذكية على الهواتف المتحركة من أجل التحرك في المدينة، والتعرف إلى أماكن الورش والمعارض ومختلف الخدمات بداخلها.

وذكر أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أنجزت 35% من مجمل تطوير أعمال البنية التحتية في المرحلة الأولى من المدينة، وسيتم الانتهاء منها خلال الربع الأخير من العام المقبل، لافتاً إلى بدء أعمال البنية التحتية في المرحلة الثانية من المدينة أخيراً.

وأكد الخييلي أن هناك خيارات عديدة أمام أصحاب الورش والمعارض الخاصة بالسيارات لإقامة منشآتهم، حيث يمكنهم استلام الأرض وتطوير مراكز أعمالهم بأنفسهم، أو أن تتولى المؤسسة الإسهام في عمليات البناء نيابة عنهم.

اتفاقات

إلى ذلك، أعلن الخييلي عن توقيع اتفاقات مع عدد من الشركات وأصحاب الأنشطة المختلفة المتخصصة في قطاع المركبات بمدينة «رحايل» الجديدة، على هامش مشاركة المؤسسة في «سيتي سكيب أبوظبي»، مبيناً أن هذه الاتفاقات عبارة عن عقود تأجير مساحات من الأراضي المزودة والمخدومة بالكامل، بما يشمل البنية التحتية لمجموعة من الشركات المحلية والخارجية.

650 منشأة ومصنعاً في المناطق الاقتصادية المتخصصة

أفاد المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، سعيد عيسى الخييلي، بأنه توجد 650 منشأة ومصنعاً بالمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي، بإجمالي استثمارات 70 مليار درهم، من بينها 12 مليار درهم استثمارات أجنبية.

وأوضح أن الاستثمارات تتركز في العديد من المجالات التي تشكل أولوية لأبوظبي، أبرزها الأغذية والأدوية والبتروكيماويات والحديد ومواد البناء وغيرها.

وأضاف الخييلي أن المؤسسة طورت 50 كيلومتراً مربعاً من المناطق الاقتصادية، مجهزة بالكامل في أبوظبي والعين، فضلاً عن 28 مدينة سكنية عمالية مبنية على أحدث المواصفات العالمية، إضافة إلى خطط لتطوير مناطق جديدة في منطقة الظفرة.

• 12.3 كيلومتراً مربعاً المساحة الإجمالية لمدينة «رحايل» الجديدة.