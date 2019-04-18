«البديل السكني» خلال الصيانة يثير جدلاً بين عقاريين

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أثار مقترح مستأجرين بتوفير بديل سكني لهم، خلال أعمال الصيانة في الوحدات السكنية التي يقيمون فيها، جدلاً في السوق العقارية، نظراً لتعطل المنفعة من العقار، وما تسببه تلك الأعمال من إزعاج لهم.

وفي وقت قال فيه عقاريون إن وجود أعمال صيانة لفترة طويلة من العمل داخل الوحدة السكنية، يستوجب على المالك توفير سكن بديل للمستأجر، ويصب في مصلحة سمعة المالك، اعتبر عقاريون آخرون الفكرة أنها غير واقعية، ويمكن أن تصب في غير مصلحة السوق، وموضوع صعب التطبيق على أرض الواقع.

وأوضحوا أن إلزام مالك العقار أو من ينوب عنه، بتوفير بديل، يؤسس لإشكالات من أبرزها ما يتعلق بالحالات التي يجب فيها توفير بديل، وشكل البديل، ومن سيتحمل الكلفة: مالك العقار أم مديره؟وكان مستأجرون في دبي طالبوا بتوفير سكن بديل في أوقات الصيانة المعطّلة للمنفعة من الوحدة السكنية، لاسيما تلك التي تأخذ فترات طويلة في الصيانة.

مطالبات مستأجرين

وتفصيلاً، قال المستأجر منصور البريمي إن مدير العقار، الذي يقيم فيه رفض توفير بديل سكني له، بعد تسرب مياه في الوحدة السكنية التي يقيم بها في منطقة «بر دبي».

وأوضح أنه طالب بتوفير مكان بديل، بعد أن أبلغه مدير العقار بأن الصيانة تتطلب ترميم السقف، وستستغرق أياماً.

بدوره، قال المستأجر خالد عبدالصادق، إن الوحدة السكنية التي يقيم فيها استدعت بعض أعمال الصيانة، لأكثر من يومين كاملين لوجود تسرب مائي، ما عرضه وعائلته لإزعاج شديد بسبب أعمال الصيانة، مطالباً بتحميل أخطاء الصيانة وما يترتب عليها من تعطيل، للمالك أو من ينوب عنه في إدارة العقار، فضلاً عن ضرورة إيجاده بديلاً مناسباً للمستأجر أثناء عمليات الصيانة.

من جانبه، قال المستأجر أحمد أبوالمجد إن مكتب العقارات الخاص بالعقار الذي يقطن فيه، ويتبع مطوراً عقارياً كبيراً، واصل أعمال صيانة للتكييف المركزي الخاص بالبناية لمدة يومين، دون مراعاة ظروف الأسرة داخل البيت، مطالباً بخيارات بديلة في حال وجود مثل هذه المشكلات.

أما المستأجرة أميرة منصور، فذكرت أن شركات إدارة العقارات تهمل عمل الصيانة الدورية، ما يتسبب في مشكلات للمباني، يتحملها المستأجرون لاحقاً.

وأضافت أن مدير العقار طالبها، مع مستأجرين آخرين، بإخلاء المبنى لعمل الصيانة اللازمة له، دون أن يذكر لهم أي شيء عن سكن بديل، مشيرة إلى أنهم طالبوا بتوفير بديل حتى انتهاء عمل الصيانة، قبل إخلاء المبنى.

سلوك جيد

إلى ذلك، قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن مسؤولية الصيانة تعتبر مسؤولية مشتركة بين المالك والمستأجر، لكن في حال وجود أعمال صيانة تستوجب فترة كبيرة من العمل داخل الوحدة السكنية، فإنه من الواجب على المالك توفير سكن بديل للمستأجر، لاسيما في الفترات الطويلة نسبياً، وأن يخصص جزءاً من إيرادات العقار للظروف الطارئة الخاصة بمشكلات الصيانة.

واقترح الوادية أن يكون البديل السكني شقة فندقية، معتبراً ذلك سلوكاً جيداً، ينعكس على سمعة المالك أو مدير البناية.

في السياق نفسه، قال المدير العام لشركة «إيموفاليو» المتخصصة في التقييم العقاري، عمران الشرهان، إن من واجب ملاك العقارات، أو من ينوب عنهم، توفير بديل في حال إجراء عمليات صيانة تستوجب فترة زمنية طويلة نسبياً.

وأضاف أن المستأجر لا ذنب له في ما يتعلق بعمليات الصيانة، وما ينجم عنها من مفاجآت غير متوقعة، والتي هي من واجبات المالك، مقترحاً توفير خيارات للمستأجر بإعطائه بديلاً للسكن مثل شقة فندقية لبضعة أيام، أو تعويضه مالياً من القيمة الإيجارية.

من جانبه، قال الخبير العقاري، سيف بن يوخه، إن هناك أعمال صيانة يستحيل معها وجود المستأجر في الوحدة السكنية، ما يستوجب توفير المالك لبديل سكني مناسب، حتى الإنتهاء من أعمال الصيانة بشكل كامل، مؤكداً أن ذلك سيصب في مصلحة سمعة المالك أو مدير البناية.

فكرة غير واقعية

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن توفير بديل سكني للمستأجر خلال أعمال الصيانة موضوع صعب التطبيق على أرض الواقع، لاسيما أن الكثير من أعمال الصيانة هي أعمال اعتيادية، ولا تستغرق الكثير من الوقت.

وأضاف أن توفير بديل سكني فكرة غير واقعية في الحالات التي تستدعي إصلاحات ليوم أو يومين، لكن في الفترات الطويلة من الممكن أن يوفر مدير العقار أو المالك البديل، حتى الانتهاء من تلك الأعمال.

غير ملزم

أما مدير العقارات في «شركة الوليد للعقارات»، محمد تركي، فرأى أن مدير العقار غير ملزم بتوفير هذا البديل، مشيراً إلى أن معظم مديري العقارات يتركون المستأجر يتصرف بنفسه، عند إجراء صيانة.

وقال إن إلزام مالك العقار أو من ينوب عنه، بتوفير بديل، من الممكن أن يكون في غير مصلحة السوق العقارية، لأنه سيؤسس لإشكالات بين المستأجر والمالك، وبين المالك ومدير العقار، من أبرزها ما يتعلق بالحالات التي يجب فيها توفير بديل، وشكل هذا البديل، ومن سيتحمل الكلفة: مالك العقار أم مديره؟

«فض المنازعات»: توفير بديل مناسب أثناء الصيانة واجب على المالك

أكد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن من واجب المالك توفير بديل مناسب، في حال قيامه بعمليات صيانة للعقار ملكه، خصوصاً في عمليات الصيانة التي تستوجب فترة زمنية طويلة.

وأكد أن من حق المستأجر أن يستقطع من القيمة الإيجارية المدة التي يقوم فيها المالك بصيانة العقار، في حال رفض المالك إعطائه البديل المناسب في الفترة التي تعطلت فيها المنفعة من المأجور (الوحدة السكنية).

وتابع: «في حال رفض المالك توفير بديل مناسب له، يقدم المستأجر طلباً إلى المركز تحت مسمى (أمر على عريضة) لإثبات حقه، وأن أي مصروفات يدفعها المستأجر يتم تحميلها للمالك، في حال إثبات المستأجر قيام المالك بعمليات صيانة دون توفير بديل له».