دبي.. تَزحلُق بين ناطحات السحاب وجولات بين الغيوم وأحضان الطبيعة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفر دبي الكثير من النشاطات المليئة بالمرح والتشويق على مدار العام، ما يتيح اختبار العديد من التجارب السياحية، بدءاً من اكتشاف روعة الصحراء، أو قضاء عطلات مميزة بين أحضان الطبيعة، وصولاً إلى مغامرات التزحلق بين ناطحات السحاب، وجولة بين الغيوم.

وفي ما يلي أبرز سبعة أنشطة للمغامرات في دبي، خلال شهر أبريل:

1- أحضان الطبيعة

تُعتبر حتا الوجهة المثلى لعشاق المغامرات والطبيعة، حيث يمكن التنزه بين الجبال وقضاء أوقات ممتعة مع مغامرات حماسية، وكل ما عليك تأمّل جمال الصخور والمياه في هذه المنطقة الجبلية الخلابة، التي تتميز بمناخٍ أكثر برودةً من مناخ وسط مدينة دبي. وعُرفت حتا - في ما مضى - بحصنها ومزارعها الصحراوية لكنّها تستقطب حالياً عشاق المغامرات، لاسيما راكبي الدراجات الجبلية، حيث تمّ افتتاح مسار مخصّص لهم، إلى جانب ركوب قوارب «الكاياك» في سد حتا، والاستمتاع بمنظر المياه الفيروزية.

2- ناطحات السحاب

استمتع بمغامرة التزحلق بين ناطحات السحاب في «إكس لاين دبي مارينا»، وشاهد أفق دبي على أطول حبل تزحلق داخل مدينة بالعالم، في واحد من أكثر خطوط التزحلق انحداراً وسرعة في العالم، فوق المدينة وبسرعة 80 كيلومتراً في الساعة. ويبلغ طول «إكس لاين» كيلومتراً واحداً، ويتمتع بزاوية ميول قدرها 16 درجة، فيما تسمح خوذة «غو برو» للمغامرين بتسجيل مقطع فيديو، والتقاط صورٍ لهذه التجربة.

3- شواطئ المغامرات

شمس ساطعة ورمال ذهبية لامعة في أحد أفضل شواطئ المغامرات في دبي، إذ يستقطب «كايت بيتش» عشّاق التزلج الشراعي لاختبار مهاراتهم في مياه الخليج العربي، ويمكن استئجار المعدات من الشركات المتوافرة هناك للانطلاق في مغامرة شيّقة، فالشاطئ وجهة مثالية لعشاق الألعاب المائية وكرة الطائرة الشاطئية أو التجديف على ألواح التزلج وركوب القوارب، إلى جانب منصات «ترامبولين»، في الهواء الطلق، ومنطقة مخصصة للأطفال.

4- الكثبان الرملية

اكتشف روعة الصحراء العربية مع مغامرة القيادة على الكثبان بعربات الصحراء أو الدراجات الرباعية، حيث صممت هذه العربات المكشوفة لخوض مغامرات مليئة بالحماس على الكثبان الرملية، كما أنها تشمل قفصاً حديدياً ومقعداً فردياً وحزام أمان، وتتمتع بنظام تعليق إضافي للقيادة على الكثبان الرملية بسرعات عالية. انطلق في رحلة سفاري بين أحضان الصحراء، لاختبار متعة القيادة على الكثبان الرملية على منحدرات قاسية.

5- سباقات «الكارتينغ»

إذا كنت من عشاق سباقات «الكارتينغ»، فما عليك سوى التوجه إلى حلبة «كاتدروم»، التي تعتبر الوجهة الأبرز لمنافسات «الكارتينغ» في دبي، بحلبتها التي يبلغ طولها 1.2 كيلومتر، ويضمّ مضمار السباق المصمّم وفق المواصفات العالمية 17 منعطفاً، إضافة إلى نفق وجسر، مع فرصة اختبار تجارب حماسية، وبالنسبة للسائقين المبتدئين يمكنهم حجز جولات ترفيهية، وتتوافر في الحلبة أيضاً برامج ودورات للأفراد والمجموعات.

6- جولة بين الغيوم

ابتعد عن صخب المدينة، وحلّق فوق رمال الصحراء الخلّابة في منطاد الهواء الساخن، إذ تبدأ المغامرة الرائعة عند شروق الشمس، ليعيش المغامرون تجارب فريدة تحلّق فيها على ارتفاع 4000 متر، لمشاهدة مناظر بانورامية رائعة للكثبان الرملية وشروق الشمس، من الأعالي بين الغيوم، مع فرصة مشاهدة الحيوانات البرية في صحراء دبي، وتعتبر مناطيد الهواء الساخن طريقة مذهلة لاكتشاف دبي.

7- رياضات مائية

تضمّ دبي أفضل الشواطئ، التي تتيح لزوارها فرصة ممارسة الرياضات المائية والتزلج المائي، وغيرها من الأنشطة الرائعة، حيث إن بإمكان عشّاق الرياضة الاستمتاع بركوب «الجت سكي»، وتأمّل المناظر الجميلة لأفق دبي، واختبار تجارب حماسية، وتأمل مناظر رائعة لبرج العرب، و«جميرا بيتش ريزيدنس»، و«أتلانتس»، وغير ذلك الكثير من المشاهد الخلابة.

صحراء دبي تتيح مغامرة

القيادة على الكثبان الرملية

بالعربات أو الدراجات الرباعية.