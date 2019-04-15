اقتصادية دبي ترخص 7 أنشطة جديدة خلال مارس

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي سبعة أنشطة متنوعة جديدة، خلال مارس الماضي، تضاف إلى عدد من القطاعات الحيوية، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط.

وأفادت اقتصادية دبي بأن هذه الخطوة تأتي عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، إضافة إلى استراتيجية الدائرة الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية.

الأنشطة الجديدة

وتتنوع الأنشطة الجديدة لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي، منها: صناعة المنتجات الإسمنتية المقواة بالألياف الزجاجية، وحاضنات المطابخ، وخدمات التزويد بوقود الطائرات، وصناعة طائرات التحكم عن بعد (طائرات بدون طيار)، وخدمات المناولة الأرضية للطائرات، وخدمات تخزين معدات المطارات وقطع غيار الطائرات، وتجارة السجائر الإلكترونية ولوازمها.

ويعد نشاط حاضنات المطابخ مجمعاً يعد لخدمة أكبر عدد من المشروعات الغذائية من خلال توفير بيئة عمل متكاملة، تشمل الحصول على موقع للطبخ، والترخيص، والتدريب، والإشراف من قبل خبراء، وتسويق المنتجات، والتوصيل، حيث يتم تشجيع الإبداع في المنتجات الغذائية من خلال عدد مختلف من المطابخ، التي تتناسب مع احتياجات المتقدمين للحصول على الترخيص، وبالتالي تأهيل هذه المشروعات للوجود في السوق المحلية، وإطلاق منتجات تتماشى مع احتياجات السوق، إضافة إلى توفير مساحات الاستخدام المشترك أو مساحات مطبخية مغلقة مرخصة معتمدة لإنتاج الأغذية.

ويمكن للمستأجرين أو الأعضاء استخدام المطبخ ساعة أو يوماً لإنتاج الطعام، مع الالتزام بالتنظيم، كما يمكن لأصحاب المشروعات الغذائية، بدءاً من الطهاة، ومقدمي الطعام، ومالكي شاحنات المواد الغذائية، والخبازين، والمنتجين ذوي القيمة المضافة، الاستفادة من حاضنة المطابخ بدلاً من إنفاق رأس المال لبناء أو تأجير منشآتهم الخاصة.

خدمات التزويد بالوقود

ويشمل نشاط خدمات التزويد بوقود الطائرات المنشآت التي تقوم بتنظيم العمليات اللازمة لتزويد شركات النقل الجوي بحاجتها من الوقود والزيوت والمحروقات وغيرها من المواد المشابهة، مما تستخدمه تلك الشركات والمنشآت في تشغيل الطائرات، فيما يشمل نشاط خدمات المناولة الأرضية للطائرات غير التجارية تقديم الخدمات للطائرات غير التجارية، مثل الطائرات الخاصة والطائرات المستخدمة للطيران العارض، وهي رابضة في المطار في الفترة التي تقضيها منذ وصولها وحتى مغادرتها، إذ يشمل ذلك تنظيف وترتيب كابينة المسافرين، وتزويد الطائرة بالوجبات الغذائية الجاهزة، وإدخال الطائرة وإخراجها من منطقة التوقف، فضلاً عن إكمال إجراءات وصول ومغادرة المسافرين، والتنسيق مع الجهات الأخرى بالمطار، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

صناعة الطائرات

أما بالنسبة لنشاط صناعة طائرات التحكم عن بعد، فيشمل صناعة الطائرات اللاسلكية التي تعمل من دون طيار، التي يتم التحكم فيها عن بعد، وذلك لاستخدامها في الأغراض المختلفة، مثل التصوير الثابت، والفيديو لأغراض مسح ورسم الخرائط، علاوة على التصوير الهندسي، وغيرها، بينما يشمل نشاط خدمات تخزين معدات المطارات وقطع غيار الطائرات، المنشآت المتخصصة التي توفر المخازن المجهزة بمعدات التحميل والتفريغ، وذلك لتخزين معدات المطارات وقطع غيار الطائرات للغير.

دليل الأنشطة

وكانت اقتصادية دبي أطلقت دليل الأنشطة الاقتصادية الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ويحتوي دليل الأنشطة الاقتصادية على كل المعلومات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب عن مئات الأسئلة التي تهم الشركات ورجال الأعمال، خصوصاً الذين يخططون للاستثمار في دبي.

تسهيل الإجراءات

أفادت اقتصادية دبي بأن استراتيجيتها تركز على تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد، الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون النمو فيه، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل.