«مطارات دبي» تنصح المسافرين بالتأكد من حالة رحلاتهم الجوية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

نصحت مؤسسة مطارات دبي، المسافرين - مع اقتراب موعد إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي للصيانة لمدة 45 يوماً - التأكد من حالة رحلاتهم الجوية، في ظل تحويل جزء من الرحلات إلى مطار آل مكتوم الدولي.

وأوضحت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم»، أنها ستنفذ، في الفترة ما بين 16 أبريل الجاري و30 مايو المقبل، عملية ترقية شاملة للمدرج الجنوبي في مطار دبي، على غرار برنامج شبيه في عام 2014 للمدرج الشمالي.

إلى ذلك، إفادت شركة «فلاي دبي» بأنها ستبدأ تشغيل رحلات إلى 41 وجهة محددة من مطار آل مكتوم، لتوفر للمسافرين خيارات أكثر للسفر خلال عمليات ترقية مدرج مطار دبي، في حين أن عدداً من الوجهات سيكون متاحاً للسفر من كلا المطارين خلال تلك الفترة.

من جهتها، أعلنت شركة «طيران الإمارات» عن تعديلات على برامجها التشغيلية خلال العام الجاري، وذلك للحدّ من تأثير إغلاق المدرج الجنوبي في مطار دبي خلال شهري أبريل ومايو.

ترقية شاملة

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن «المؤسسة تواصل العمل على خطتها لإغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لمدة 45 يوماً، ما بين الفترة من 16 أبريل الجاري و30 مايو المقبل، لتنفيذ عملية ترقية شاملة، تم تصميمها لرفع مستويات السلامة والخدمة والطاقة الاستيعابية لهذا المدرج»، مشيراً إلى أن ذلك سيتطلب تحويل جزء من الرحلات إلى مطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف الجوكر لـ«الإمارات اليوم» أنه «مع اقتراب الموعد بالنسبة للرحلات الجوية خلال تلك الفترة، فإنه على المسافرين التواصل مع شركات الطيران للتعرف في ما إذا كانت رحلاتهم الجوية ستقلع مع مطار دبي، أم مطار آل مكتوم الدوليين، آخذين في الحسبان المسافة بين المطارين».

تجديد المدرج الجنوبي

وبحسب مؤسسة مطارات دبي، سيتضمن مشروع تجديد المدرج الجنوبي وضع نحو 60 ألف طن من الإسفلت و8 آلاف متر مكعب من الإسمنت لتقوية وإعادة تسوية سطح المدرج والممرات المجاورة له، وغيرها من التحسينات الأخرى.

وستتم أعمال الترقية عندما تنخفض حركة المسافرين نتيجة فترة الهدوء الموسمية، وذلك بهدف الحدّ من تأثر الخدمة، كما سيتم أثناء فترة إغلاق المدرج الطلب من شركات الطيران خفض عملياتها إلى مطار دبي الدولي، نتيجة الانخفاض الكبير في القدرة الاستيعابية الناتج عن توافر مدرج واحد فقط للعمليات.

وأفادت المؤسسة بأنها أصدرت إشعاراً مسبقاً إلى جميع شركات الطيران للتخطيط لخفض الرحلات الجوية والتخطيط للجدول الزمني الجديد، مشيرة إلى أن مطار آل مكتوم الدولي بديلاً لاستيعاب الرحلات النظامية المتأثرة، علاوة على عمليات الرحلات المستأجرة ورحلات طائرات الشحن والطائرات الخاصة.

يشار إلى أن المدرج الشمالي لمطار دبي الدولي، خضع لبرنامج شبيه في عام 2014 بهدف ترقيته وتطويره.

ويشهد مطار آل مكتوم الدولي أيضاً في الوقت الراهن عمليات إنجاز برنامج التوسعة الذي سيرفع قدرته الاستيعابية من خمسة إلى سبعة ملايين مسافر، إلى 26 مليون مسافر سنوياً.

جدولة وإلغاء الرحلات

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تعديلات على برامجها التشغيلية في عام 2019، وذلك للحدّ من تأثير إغلاق المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي، خلال شهري أبريل ومايو، وكذلك للتكيف مع اتجاهات الطلب العالمي على السفر.

وقالت الناقلة في بيان، إن إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لأعمال الصيانة بين 16 أبريل و30 مايو 2019 سيؤثر في عدد كبير من رحلات «طيران الإمارات» المنتظمة، مشيرة إلى أنه ونظراً إلى القيود المتعلقة بتشغيل الرحلات الجوية باستخدام مدرج واحد في مركزها الرئيس، فستضطر الناقلة إلى إلغاء العديد من رحلاتها أو إعادة جدولتها أو تغيير طراز الطائرات على بعض الخطوط، وذلك للحدّ من التأثيرات على العملاء، ما سيؤدي إلى عدم استخدام 48 طائرة، مع خفض 25% في إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها الناقلة خلال فترة الـ45 يوماً.

رحلات «فلاي دبي» من مطار آل مكتوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أنها ستبدأ تشغيل رحلات إلى وجهات محددة من مطار آل مكتوم الدولي، لتوفر للمسافرين خيارات أكثر للسفر خلال عمليات ترقية المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي.

وأوضحت الناقلة في رد على «الإمارات اليوم»، أن هناك 41 وجهة سيتم تشغيل رحلاتها انطلاقاً من مطار آل مكتوم، خلال فترة صيانة المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي، التي تشمل ما يلي: أبها، أديس أبابا، أحمد أباد، الإسكندرية، عمّان، البحرين، بيشكيك، تشيناي، شيتاغونغ، كولومبو، الدمام، دلهي، أصفهان، فيصل أباد، القصيم، جيزان، حائل، الهفوف، حيدر أباد، إسطنبول، جدة، كابل، كراتشي، كاتمندو، الخرطوم، كوتشي، كاليكوت، الكويت، لار، لوكنو، مشهد، المدينة المنورة، مولتان، مومباي، مسقط، النجف، الرياض، شيراز، سيالكوت، تبوك، الطائف.

وأضافت الناقلة أنها ستشغل رحلاتها إلى عدد من الوجهات ستكون متاحة للسفر من كلا المطارين (دبي الدولي) و(آل مكتوم)، خلال فترة أعمال الصيانة للمدرج، وتشمل: الإسكندرية والبحرين والدمام وجدة، وكابل، وكاتمندو، والكويت، ومسقط.

وأشارت إلى أن هناك تحديثات مستمرة على موقع «فلاي دبي» الشبكي ومواقع التواصل الاجتماعي، للتعرف إلى آخر تحديثات التشغيل، لافتة إلى أنه في حال تأثر حجوزات المسافرين جرّاء عملية تجديد المطار سيتم الاتصال بالمسافرين مباشرة.