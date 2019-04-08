الإمارات الأولى عالمياً في دعم «تسريع الاقتصاد الدائري 360»

المصدر: دبي - وام

وقّعت حكومة الإمارات، بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360»، لتكون أولى الدول الداعمة للمبادرة على المستوى العالمي، وبما يعكس مكانة الدولة مركزاً عالمياً ومختبراً مفتوحاً للابتكار الاقتصادي والتكنولوجي، ونموذجاً رائداً في التنمية الاستدامة، حيث يتماشى التوقيع على المبادرة مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

ووقّع على المبادرة من طرف حكومة الإمارات، وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، بينما وقعها من جانب منتدى الاقتصاد العالمي، رئيس المنتدى، بورجي براندي، وذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي اختتم فعالياته في الأردن، أمس.

ويأتي التوقيع المشترك على المبادرة ترجمة للتوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات عملية، عن طريق إنشاء بيئة مؤهلة وبنية تحتية مستدامة لدعم نمو القطاعات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية.

يشار إلى أن مفهوم الاقتصاد الدائري يقدم رؤية متكاملة لاقتصاد مستدام يحافظ على الموارد، من خلال تعزيز إعادة تدويرها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والـ«بلوك تشين»، كما يقوم الاقتصاد الدائري على تأسيس بيئة حاضنة للابتكارات في مجال البيئة.