8 مليارات درهم سيولة فائضة منذ بداية 2019

المصدر: أبوظبي - وام

واصل مصرف الإمارات المركزي سحب السيولة الفائضة في السوق للشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي يعكس استمرار وجود المزيد من السيولة لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة السيولة التي سحبها المصرف المركزي من السوق، منذ بداية العام الجاري، نحو ثمانية مليارات درهم، وذلك بما يتفق مع السياسة النقدية للدولة. وأظهرت الأرقام التي أصدرها «المركزي»، ضمن التقرير الخاص بالتطورات النقدية التي شهدها القطاع المصرفي بالدولة، ارتفاع رصيد شهادات الإيداع لديه إلى مستوى 146.5 مليار درهم، في نهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 138.5 مليار درهم خلال ديسمبر 2018.

وتعتبر شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإدارة السيولة في السوق، إضافة إلى أدوات أخرى تسهم كلها في ضبط حركة النقد.