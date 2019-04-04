«فينتك هايف» يبدأ قبول طلبات الدورة الثالثة من شركات ناشئة في التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - وام

بدأ برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، أول وأكبر مسرّع تكنولوجي مالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، قبول طلبات المتقدمين للدورة الثالثة من برنامجه لعام 2019.

وستضم الدورة الثالثة من البرنامج المقرر انطلاقها خلال سبتمبر المقبل، شركات ناشئة مبتكرة من قطاع التكنولوجيا المالية، للمشاركة في برنامج مكثف يمتد على مدار ثلاثة أشهر، والاستفادة من التوجيهات الإرشادية التي يقدمها 21 شريكاً من المؤسسات المالية، وشركات التأمين والشركاء الاستراتيجيين.

وسيتيح البرنامج للشركات الناشئة فرصة لقاء المسؤولين التنفيذيين من القطاعات ذات الصلة أثناء قيامهم بتطوير مفاهيمهم المتميزة في مراحلها الأولى، كما سيحظون بفرصة اختبار حلولهم المبتكرة التي تعالج التحديات الراهنة في القطاع.

وسيطرح المرشحون النهائيون من قطاع تكنولوجيا التأمين حلولاً مبتكرة تركز على تجميع البيانات، وتعزيز التواصل والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، رجاء المزروعي، إن «هذا البرنامج يضطلع بدور حيوي ضمن جهود مركز دبي المالي العالمي الرامية إلى رسم ملامح مستقبل مشهد القطاع المالي في المنطقة، وهو جزء لا يتجزأ من بيئة المركز المتميزة التي تضم بنية تحتية داعمة، وآليات تنظيمية شاملة، ومنظومة مبتكرة لإصدار تراخيص، فضلاً عن الوصول إلى عدد من أبرز المؤسسات المالية عالمياً».

وستتلقى الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، خلال دورة العام الجاري، توجيهات إرشادية من المؤسسات المالية الشريكة، بما فيها «فينابلر»، و«ستاندرد تشارترد»، و«فيزا»، وبنوك: «الفجيرة الوطني»، و«الإمارات الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«نور بنك»، و«إتش إس بي سي»، و«بنك الرياض»، و«أبوظبي الإسلامي»، وغيرهم من شركاء المؤسسات المالية ذات الصلة مثل «البنك العربي» و«بنك أبوظبي الأول».

وستتعاون الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا التأمين عن كثب، مع شركاء التأمين في برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، منها: «أكسا الخليج»، و«نور للتكافل»، التأمين الأخلاقي، و«زيورخ للتأمين»، و«إيه آي جي»، و«دار التأمين»، و«سيجنا للتأمين الشرق الأوسط»، و«متلايف»، بهدف دعمها في تطوير حلول مبتكرة.