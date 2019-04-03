البنك الدولي: رأس الخيمة الأسرع عالميا في فصل القضايا التجارية

المصدر: رأس الخيمة - وام

حققت إمارة رأس الخيمة تصنيفا متقدما ضمن تقرير سهولة الاعمال لعام 2019 على مستوى الاقتصاديات المحلية والذي أصدره البنك الدولي أحرزت من خلاله الإمارة مراكز ريادية في عدد من مؤشرات المحاور الفرعية.

وحقق مؤشر الوقت المستغرق في الفصل في القضايا التجارية 160 يوما ضمن محور انفاذ العقود حيث تفوق اداء النظام القضائي في هذا الجانب بشكل مقارن على سنغافورة 164 يوما والتي تحتل المركز الاول عالميا على مستوى الاقتصاديات القومية الامر الذي يعزز من تنافسية الامارة ويدلل على كفاءة النظام القضائي فيها.

يأتي هذا الانجاز تماشيا مع أجندة الإمارات الوطنية ورؤية رأس الخيمة الاستراتيجية في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء الذي لم يأل جهدا في توفير كافة مقومات الارتقاء بالجهاز القضائي والارتقاء به إلى أعلى المستويات العالمية بما يكفل جودة العدالة وصيانة الحقوق وتعزيز المناخ الاستثماري الرائد للإمارة.