نخيل: خفض الإيجارات في السوق الليلي بنسبة تصل لـ50%

المصدر: مدحت السويفي دبي

أفادت شركة نخيل العقارية في بيان رسمي ردا على ما تردد بخصوص المحال التجارية في مشروع السوق الليلي، أنها سوف تقدم حزمة محفزات من أبرزها خفض الإيجار للمحال التجارية بنسبة تصل 50٪.

واشارت الشركة في بيان تلقت (الإمارات اليوم) نسخه منها ان الشركة تود توضيح موقفها فيما يتعلق باتفاقيات الإيجار للمستأجرين في "السوق الليلي"، وذلك في أعقاب ما تم تداوله من تقارير مضللة لا أساس لها من الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الشركة ملتزمة بمشروع "السوق الليلي" والذي تم إنشاؤه خصيصاً لتشجيع رواد الأعمال من الشباب المواطنين.

واضافت البيان أن الشركة ستواصل دعم المستثمرين عبر عدد من الحوافز وذلك لمساعدة أولئك الذين حجزوا وحداتهم في المشروع، والتي تشمل:

خفض قيمة الإيجارات بنسبة تتراوح بين 30%و50%

إيجار مجاني لمدة 3 أشهر

خطط لسداد الإيجارات

السماح بدمج 50% من عدد الوحدات (على سبيل المثال دمج 6 وحدات لتصبح 3 وحدات)

السماح بالتأجير من الباطن

السماح بتحويل الوحدات بعد التوقيع

وأوضحت الشركة في بينها، أنه مع اقتراب المشروع من الإنجاز، قامت الشركة مؤخراً بمراسلة المستأجرين – وتذكيرهم عند الضرورة – لتوقيع عقود الإيجار الخاصة بهم وذلك وفقاً للممارسات المتعارف عليها