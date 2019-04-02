«غرفة دبي» تفتتح مكتباً تمثيلياً في الأرجنتين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن افتتاح مكتب تمثيلي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كجزء من جهودها لتعزيز وجودها في أميركا اللاتينية، ليكون بذلك ثالث مكتب تمثيلي للغرفة في الأسواق اللاتينية، ما يعكس التزامها بتعزيز تنافسية أعضائها في هذه الأسواق المملوءة بالفرص الاستثمارية.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن المكتب الجديد للغرفة في بوينس آيرس، سيستكشف فرصاً تجارية واستثمارية جديدة للشركات في دولة الإمارات، والعمل على جذب مزيد من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأرجنتينية إلى دبي.