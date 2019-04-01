«تاجر» تمكّن السراج من تقديم «عسكريم» بنكهة الزمن القديم

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

ساعد الحصول على رخصة «تاجر»، التي تعنى بترخيص المشروعات التي تعمل من خلال منصات التواصل الاجتماعي، المواطن حسين السَراج، على دخول سوق العمل بطريقة غير مكلفة، خصوصاً أنه في بداية الطريق.

وقال السَراج لـ«الإمارات اليوم»: إن «المشروع يهدف إلى تقديم المثلجات الـ(أيس كريم) بنكهة الزمن القديم، لذلك اخترت اسم (عسكريم) كما كان يلقبه الأجداد في الماضي».

وأوضح أن رحلة المشروع بدأت بعد استيحائه الفكرة من والده وعن الأيام القديمة وكيف كان يتم تحضير الـ«أيس كريم» في ذاك الزمن، مضيفاً: «من هنا بدأت التفكير في كيفية عرض المنتج وعن الطرق التي يمكن استخدامها لإنتاج مختلف النكهات».

وتابع السراج أنه مع البحث ونظراً لشغفه بصناعة الـ«أيس كريم» منذ الطفولة، تمكن بمساعدة بعض كبار السن إلى التوصل إلى الطريقة الصحيحة لتحضير الـ«أيس كريم» والوصول إلى الطعم المطلوب.

وأشار السراج إلى أنه حصل على رخصة تاجر عام 2018 عندما نصحه بعض الأصدقاء بالعمل رسمياً واستئجار محل.

وقال: «فعلاً بدأت في البحث عن كيفية استخراج رخصة تجارية على موقع اقتصادية دبي، حيث وجدت معلومات حول رخصة (تاجر) التي تقدم خدمات وامتيازات بكلفة قليلة، الأمر الذي ساعدني على دخول سوق العمل بطريقة سليمة خصوصاً في بداية الطريق».

وذكر السَراج أنه من خلال حسابه على «إنستغرام» تمكن من جذب العديد من الزبائن من جميع أنحاء إمارات الدولة. ويأتي مشروع «عسكريم» ضمن نشاط تحضير الوجبات الخفيفة، ويشمل النشاط محال الكافتيريا التي تقوم بإعداد الوجبات الخفيفة والمشروبات كالعصائر والمرطبات الغازية، والمحال التي تقوم بتحضير الحلويات الشعبية والشرقية أو الأوروبية وتقديمها للجمهور للاستهلاك الفوري، إضافة إلى بعض المشروبات الخفيفة كالشاي والمرطبات، كما يشمل تحضير أنواع الكعك والسكاكر بأنواعها.