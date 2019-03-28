تحذير من الاحتيال المالي العاطفي

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

يستغل المحتالون عادة، عبر بعض المواقع أو التطبيقات أو الشبكات الاجتماعية، الأشخاص الذين يبحثون عن شركاء، وذلك من خلال التظاهر بأنهم رفاق محتملون، حيث يقوم المحتالون بإنشاء ملفات تعريف وهمية على الإنترنت مصممة لاستمالتهم عاطفياً، وقد يستخدمون اسماً خيالياً، أو ربما يتعاملون بشكل زائف مع هويات أشخاص حقيقيين موثوق بهم، مثل أفراد عمال الإغاثة أو عاملين في الخارج.

وحذر موقع «سكام ووتش» للحماية من عمليات الاحتيال المالي، من أن المحتالين يعبرون عن مشاعر قوية للضحية في فترة زمنية قصيرة نسبياً، مشيراً إلى أنهم عادة ما يقترحون نقل العلاقة بعيداً عن التطبيقات إلى قناة أكثر خصوصية، مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية.

وأضاف أن المحتالين يبذلون جهوداً كبيرة لاكتساب الاهتمام والثقة، مثل تبادل «المعلومات الشخصية»، مشيراً إلى أنه بمجرد اكتساب الثقة سيطلبون المال أو الهدايا أو تفاصيل البطاقة الائتمانية، ويستخدمونها في الاحتيال ضد الضحية. ووفقاً لـ«سكام ووتش» فإنه في كثير من الأحيان سيتظاهر المحتال أنه بحاجة إلى المال لنوع من حالات الطوارئ الشخصية.