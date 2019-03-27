مباحثات مع كوبا لجذبها إلى «مركز القهوة»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إنه أجرى مباحثات مع السلطات الكوبية لاستيراد القهوة منها إلى مركز القهوة التابع للمركز، مشيراً إلى أن المركز يسعى إلى استيراد القهوة من كوبا لإعادة تصديرها، بجانب القهوة من البرازيل وكولمبيا وبنما.

وأضاف بن سليم، في تصريحات صحافية، على هامش مؤتمر عقد في دبي، أخيراً، أن مركز القهوة سيسهم في توفير القهوة التي لم تستطيع بعض الدول إيصالها إلى الدول الأخرى، لافتاً إلى أن الأمريكيين مثلاً لم يكن بإمكانهم الحصول على القهوة من إفريقيا في ظل عدم توافر اللوجستيات لديهم للحصول على تلك القهوة.

وأوضح أن المركز يستهدف استقطاب 50 شركة تعمل في مجال القهوة من 20 دولة، وذلك خلال عامه الأول، كما يستهدف، خلال عامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، معالجة نحو 20 ألف طن من البن الأخضر سنوياً، بقيمة تصل إلى نحو 367 مليون درهم.

وأشار إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة سيبدأ حملته الترويجية الدولية المباشرة لعام 2019، غداً، لمساعدة الشركات الأجنبية على اكتشاف الفرص لتنمية أنشطتها التجارية في دبي وخارجها، وتأسيس شركة في مركز دبي للسلع المتعددة.

وذكر أن العام الجاري سيشهد ترويج مركز دبي للسلع، لخدمات المنطقة الحرة في أسواق عدة، منها الصين والهند وألمانيا وإسبانيا والسويد.

تدفقات جديدة

قال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن مهمة المركز تتمثل في جذب وتأسيس تدفقات جديدة للتجارة إلى إمارة دبي، حيث دفعت بيئته المشجعة لممارسة الأعمال، وخدماته، عدداً من مجالس الأعمال الدولية إلى تأسيس مقار لها في المركز، وبناء شراكات وثيقة معه، منها مجلس الأعمال الأميركي في دبي، ومجلس الأعمال التركي، وشبكة الأعمال الأسكتلندية، والشركة الاستشارية الألمانية العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، وغيرها الكثير.