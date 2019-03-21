«دبي الذكية» تطلق مختبر «علوم البيانات» لاستشراف المستقبل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية»، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، إن «(دبي الذكية) أطلقت، أمس، (مختبر علوم البيانات في دبي)، الذي يعمل على توفير المتطلبات المسبقة للاستثمار في علوم البيانات عند التخطيط لاستراتيجية بيانات المدينة، كما يهدف إلى توفير منصة متكاملة لتحديد التحديات ووضع الأفكار المحتملة بمجال البيانات من قبل الجهات الحكومية والخاصة، لتتم بعد ذلك عملية تصميم الأفكار».

وأشار أن «(المختبر) الذي يعد المبادرة الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، سيعتمد تحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال علماء مختصين بقطاع البيانات، حيث يطور خبراء البيانات وأصحاب الأعمال الأفكار المختصرة بتفاصيل أكثر، قبل الانتقال، أخيراً، إلى المرحلة النهائية، التي يتم خلالها استخدام أدوات ومنصات مختبر علوم البيانات لتنفيذ حالات الاستخدام، كما يشتمل المختبر على مرحلة التنسيق وبناء القدرات».

ولفت إلى أن «المختبر عبر جمعه للبيانات من المؤسسات الحكومية والخاصة، سيتيح الوصول لحلول علمية لأية مشكلات مستقبلية أو حالية، كما يتيح سبل تطوير وتحسين أي قطاع مستقبلاً، مع استشراف أي مشكلات قد تنجم مستقبلاً، وبيان سبل وضع حلول لها».

وتابع آل ناصر: «نثمن تعاوننا مع (شركة آي بي إم)، والذي يسمح لنا بالاستفادة من خبرات وتجارب بعضنا بعضاً في مجال البيانات الضخمة، وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واستكشاف الإمكانات الهائلة التي تحملها هذه التقنيات».

وأكد أن «قمة المديرين التنفيذيين للبيانات 2019»، التي تعقد للمرة الأولى في المنطقة من خلال دبي، تمثل فرصة مثالية لمختصي البيانات للالتقاء والنقاش، ووضع خارطة طريق لمستقبل القطاع، ودعم التحول الذكي الكامل للمدينة.

بدورها، قالت مدير قسم الامتثال للبيانات في «دبي الذكية»، سارة الزرعوني، إن «(دبي الذكية) تعتزم، خلال الفترة المقبلة، إطلاق مشروع يتمثل في (لوحة بيانات لحظية اقتصادية)، تتيح البيانات عن مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل فوري لصناع القرار، ما يساعد على اتخاذ السياسات المناسبة بشأنها».وأضافت أن «دبي الذكية» لديها حالياً ما يتجاوز 290 قاعدة بيانات عبر منصة «دبي بالس»، وتتيح تحسين الخدمات وتطوير السياسات الموضوعة، فيما تعمل خلال العام الجاري على التركيز على تبادل البيانات مع الجهات الخاصة.

• 290 قاعدة بيانات لـ«دبي الذكية»، عبر منصة «دبي بالس».