«ون زعبيل».. صرح معماري يضم أكبر المباني المعلقة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

ذكر تقرير نشرته شركة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية العالمية، أن أفق دبي سيشهد أحدث تصاميمها، وهو مشروع «ون زعبيل» الذي تطوره شركة «إثراء دبي» للتطوير العقاري، ويضم «ذا لينكس» أكبر المباني المعلقة في العالم، بارتفاع يزيد على 100 متر عن سطح الأرض.

ويعتبر «ون زعبيل» صرحاً معمارياً يعكس الفخامة المطلقة في قطاع الضيافة، إذ يوفر وجهات مثالية لمجتمع دبي المزدهر، وللزائرين.

ويجري العمل حالياً في بناء هذا المشروع الذي صممته شركة «نيكين سيكي» اليابانية، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2020.

ويتكوّن المشروع من برجين متجاورين يتألّف أحدهما من 67 طابقاً والآخر من 57 طابقاً، مشيّدين فوق منصّة من متاجر التجزئة يقطعهما الطابق المعلّق «ذا لينكس» على ارتفاع 100 متر.

وسيكون هذا الطابق الفريد بتصميمه، صلة وصل بين البرجين، ليقدّم للزوّار العديد من الخيارات الجاذبة من عروض ومطاعم.