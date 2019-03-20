«بروبرتي فايندر»: 41 ألف وحدة سكنية يتوقع تسليمها في دبي خلال 2019

المصدر: مدحت السويفي - دبي

توقعت شركة «بروبرتي فايندر» المتخصصة في الاستشارات العقارية تسليم أكثر من 41 ألف وحدة سكنية في دبي خلال العام الجاري.

وأوضح تقرير حديث للشركة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن 30% من المشروعات التي تتضمن تلك الوحدات منجزة بالفعل، بينما وصلت نسب الإنجاز في مشروعات أخرى إلى نسب ترواح بين 91 و95%، في حين أن 29% من المشروعات تراوح نسب الإنجاز فيها بين 85 و90%.

وأشار التقرير إلى أنه تم إنجاز 4441 وحدة سكنية في دبي خلال الشهرين الماضيين، شملت 4184 شقة و257 فيلا و«تاونهاوس».

وتوقع أن تتسلم منطقة «جميرا سيركل» 3408 وحدات سكنية خلال العام الجاري، محتلة في ذلك المركز الأول في عدد الوحدات المنتظر تسليمها، تليها منطقة الخليج التجاري مع تسليم 3152 وحدة، لتحل بعدها منطقة مدينة دبي الرياضية بتسليم 3098 وحدة.

ووفقاً للتقرير، ستضيف مشروعات التطوير العقارية الجديدة مثل «مدينة محمد بن راشد» و«الفرجان» و«تاون سكوير» أكثر من 2000 وحدة سكنية إلى سوق دبي العقارية، في حين سيستضيف كل من مشروعات «أكويا أوكسجين» و«تلال مردف» و«دبي الجنوب» و«داماك هيلز» أكثر من 1000 وحدة إلى السوق.

وقالت مديرة البحوث والبيانات في «بروبرتي فايندر»، لينيت عباد، إن «دخول المزيد من الوحدات السكنية إلى السوق العقارية في دبي سيصب في مصلحة المستأجرين، حيث سيتيح ذلك المزيد من الفرص للحصول على إيجارات بأسعار معقولة، لاسيما أن 70% من المقيمين يلجأون إلى خيار الاستئجار عند البحث عن مسكن».

وأضافت عباد، أن «دخول وحدات جديدة سيتيح خياراً للمستأجرين للانتقال إلى مساكن أفضل ضمن مجمعات سكنية جديدة، إضافة إلى توفير في قيمة الإيجار في الوقت ذاته».

4441

وحدة سكنية

تم إنجازها خلال

الشهرين الماضيين.