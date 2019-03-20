هيئة التأمين: لا حقّ لحَمَلة الوثائق في 5 أنواع شائعة من الشكاوى

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

كشفت هيئة التأمين أنها تتلقى بشكل متكرر خمسة أنواع شائعة من الشكاوى التي يقدمها حملة وثائق التأمين، ويتبين بفحصها عدم وجود أحقية لهم فيها.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن أهم الشكاوى التي تتلقاها بشكل متكرر وشائع بين حملة وثائق التأمين في فروعه المختلفة تدور حول: تكرار الاستفسارات المتعلقة بعدم تغطية عمليات التجميل، وعدم قبول المشتكي بدفع «التحمل الإجباري»، على الرغم من أنه المتسبب في الحادث، وتسبب المشتكي في حادث ومركبته مؤمنة من المسؤولية المدنية فقط، ويشتكي بعدم تعويضه، فضلاً عن عدم معرفة المشتكي بمبلغ «التحمل الإجباري»، والشكاوى المتعلقة بعدم موافقة الشركة على تصليح المركبة داخل الوكالة.

ونصحت الهيئة حاملي وثائق التأمين، في مثل هذه الحالات، بقراءتها جيداً لمعرفة حقوقهم وواجباتهم بشكل دقيق وشفاف، وعدم التحايل على الأنظمة، إضافة إلى قيامها بإيضاح بنود القانون، والتغطية والاستثناءات للمتعامل.

وأكدت أنها تلزم شركات التأمين بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بحملة الوثائق، في حال ثبت لهم الحق في ذلك.