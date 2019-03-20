عمومية «العين الأهلية للتأمين» تقر توزيع 22.5 مليون درهم أرباحاً

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أقرت الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين توزيع أرباح بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية عن العام المالي الماضي، بواقع 22.5 مليون درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد البادي بن يوعان، إنه على الرغم من أوضاع السوق التنافسية، حافظت الشركة على مركزها، وحققت زيادة ملموسة في أقساط التأمين خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، لتصل إلى 1.514 مليار درهم مقابل 1.388 مليار درهم، في الوقت الذي بلغت فيه أرباح أعمال التأمين الصافية 146.1 مليون درهم، مقابل 115 مليون درهم في عام 2017.

وأضاف بن يوعان، خلال انعقاد الجمعية، أمس، أن العدد الكبير لشركات التأمين في السوق المحلية، الذي تجاوز 60 شركة، إضافة إلى العدد الكبير من الوسطاء، يؤدي إلى استمرار التنافس وحرق الأسعار والنزول بها إلى مستويات غير فنية.

ووفقاً للتقرير السنوي لـ«العين الأهلية للتأمين»، بلغت الأقساط غير المكتسبة 154.4 مليون درهم في عام 2018، مقارنة مع 194.8 مليون درهم في عام 2017، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في التأمين البحري والجوي 28.4 مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل 31.8 مليون درهم في عام 2017.

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