أبرز 10 أنشطة جديدة أضافتها اقتصادية دبي خلال فبراير

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عدداً من الأنشطة الجديدة خلال فبراير الماضي، حيث تنوعت الأنشطة الجديدة لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي.

وأوضح القطاع أن أبرز 10 أنشطة شملت ما يلي: الاستشارات في مجال تطوير أسلوب الحياة، أعمال تصميم تنفيذ الديكور،مقاولات الأعمال الإلكتروميكانيكية، مقاولات الخدمات الفنية، خدمات المسح التقني، خدمات تأمين الأندية الرياضية، تجارة الأجهزة الذكية وقطع غيارها، تحضير وتشكيل الصابون، خدمات الإيواء لغير الأغراض الطبية، وخدمات الحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، إضافة إلى استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية، والتنافس في السوق المحلية لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.

تطوير أسلوب الحياة

ويشمل نشاط الاستشارات في مجال تطوير أسلوب الحياة تقديم النصائح والتوجيهات للعملاء للتحول من نمط حياة يتميز بالرتابة إلى آخر أكثر صحة ونشاطاً، بغرض تحقيق بعض الأهداف في المجالات الصحية، والمهنية، والرياضية، والاجتماعية، والأسرية، مع التركيز على تحول السلوك الشخصي والارتقاء به.

ويشمل ذلك اختيار الزي المناسب من حيث الألوان، والنوعية، ومجاراة الموضة، وكيفية التسوق، والاختيار بين المعروضات المختلفة، بغرض تحسين المظهر العام، وجعله أكثر أناقة وجمالاً، وأيضاً كيفية تصفيف الشعر، وعمل المكياج، وارتداء الملابس، واستعمال مستحضرات التجميل، وغيرها.

أما نشاط أعمال تصميم وتنفيذ الديكور، فيشمل المنشآت التي تقوم بأعمال التصميم والتنفيذ لأعمال الديكور، إضافة إلى أعمال تنسيق المواقع، وأعمال تركيبات المعارض، فضلاً عن إعداد التصاميم الهندسية والمواصفات والحسابات والتنفيذ.

المقاولات

وبالنسبة لنشاط مقاولات الأعمال الإلكتروميكانيكية، فإنه يشمل المنشآت التي تقوم بأعمال التنفيذ لأعمال تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء، والمعدات الكهروميكانيكية، والمصاعد والسلالم المتحركة، علاوة على أعمال الصيانة لتلك المعدات، في حين يشمل نشاط مقاولات الخدمات الفنية المنشآت التي تقوم بمختلف أعمال التركيب، مثل الأسقف المعلقة، والقواطع الخفيفة، والزجاج وأشغال الألمنيوم في المباني، إلى جانب التمديدات والتركيبات الصحية.

المسح التقني

ويشمل نشاط خدمات المسح التقني تأمين المنشآت من الاختراقات الفنية، وتقييم المخاطر التي تتعرض لها، وإيجاد الحلول اللازمة في هذا الشأن، بينما يشمل نشاط خدمات تأمين الأندية الرياضية خدمات حراسة وتأمين المنشآت والفعاليات الرياضية.

وبخصوص نشاط تجارة الأجهزة الذكية وقطع غيارها، فإنه يشمل إعادة بيع الأجهزة والمعدات الذكية، مثل الإنسان الآلي (الروبوت) الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تشكيل الصابون

أما نشاط تحضير وتشكيل الصابون، فيشمل تحضير الصابون من المواد الطبيعية والكيميائية وإنتاجه على مستوى أقل من مستوى الإنتاج الصناعي، فيما تشمل خدمات الإيواء لغير الأغراض الطبية تقديم خدمات الإيواء الدائم والمؤقت لبعض الفئات الضعيفة، التي تكون في حاجة للعناية الخاصة والدعم والحماية.

وتشمل خدمات الحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال تقديم الخدمات التي تعمل على حماية صحة وسلامة وحقوق الفئات الأكثر قابلية للتعرض للضرر وكذلك واتخاذ الإجراءات التي تكفل لهم الحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال.

دليل الأنشطة

أطلقت اقتصادية دبي، أخيراً، دليل الأنشطة الاقتصادية، الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في الإمارة، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في دبي.

ويحتوي الدليل على جميع المعلومات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة ، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب على الأسئلة التي تهم المستثمرين.

الأنشطة الجديدة شملت قطاعات حيوية ومتخصصة في دبي.