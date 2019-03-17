1957 وحدة سكنية جديدة في أبوظبي خلال النصف الثاني من 2018

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قال مركز الإحصاء في أبوظبي أن 1104 وحدات سكنية جديدة تم إنجازها في أبو ظبي خلال الربع الرابع من العام 2018 ليرتفع بذلك عدد اجمالي الوحدات السكنية التي تم إنجازها خلال النصف الثاني من العام الماضي الى 1957 وحدة سكنية بعد ان تم انجاز 853 وحدة سكنية خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وأوضح مركز الإحصاء في تقرير أصدره اليوم، بعنوان "إحصاءات المباني المنجزة الربع الرابع 2018 "أن متوسط الكلفة التقديرية للمتر المربع في الامارة تراوحت بين 2519 و3002 درهما في الربع الرابع من العام 2018 حسب مساحة البناء والمنطقة".

ووفقا للتقرير بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة خلال الربع الرابع من العام 2018 في أبوظبي 660 مبني موزعة على 553 مبنى جديدا و107 إضافات جديدة على المباني القائمة ليصل بذلك اجمالي المباني المنجزة خلال النصف الثاني من 2018 الى 1385 مبنى حيث بلغ عدد المباني المنجزة في الربع الثالث من العام نفسه 725مبنى.

وجاءت منطقة أبو ظبي في المرتبة الأولى باجمالي 324 مبني تليها العين باجمالي 312 مبنى ثم 24 مبني في الظفرة.

وأظهرت بيانات التقرير أن عدد المباني التي تم إنجازها في الإمارة خلال الربع الرابع من 2018 توزعت بين 570 مبنى سكني و34 مبنى سكنى تجاري و26 مبنى صناعي و15 مبنى مرافق عامة و15 مبنى تجاري ولم يتم انجاز ايه مباني زراعية خلال الربع الرابع.

وأظهر التوزيع النسبي للمباني المنجزة حسب المناطق استحواذ منطقة الشامخة على نسبة 33% من إجمالي المباني المنجزة في منطقة أبوظبي تلتها مدينة محمد بن زايد بنسبة 14% ثم منطقة بني ياس بنسبة 10% ثم مدينة شخبوط بنسبة 7% وتوزعت النسبة الباقية على باقي المناطق.