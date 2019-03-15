1000 فرصة استثمارية للمواطنين في توصيل الخدمات الحكومية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن هناك 1000 فرصة استثمارية مجزية للمواطنين من طلبة وباحثين عن عمل ورواد أعمال ومتقاعدين، للعمل ضمن مبادرة «توصيل» التي تهدف إلى توصيل الخدمات الحكومية إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، موضحة أن هذه الخدمات تضم ما تقدمه الوزارة وعددها أكثر من 127 خدمة بجانب خدمات جهات أخرى، مثل وزارات الاقتصاد والداخلية والصحة، إضافة إلى عدد من الدوائر المحلية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اللقاء الثالث لمجلس «80060» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، والذي استعرض أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص ولسوق العمل في الدولة.

وقال وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية الدكتور عمر النعيمي، للصحافيين على هامش اللقاء، إن باب التسجيل في المبادرة مفتوح حتى 16 أبريل المقبل، مشيراً إلى أنه بعد ذلك يتم توجيه المسجلين لشراء سيارة وتجهيزها وإعطائهم دورات تدريبية على كيفية تقديم الخدمات ضمن الأدلة التشغيلية المعمول بها.

وبين النعيمي أن هناك خيارات عدة للسيارة المطلوبة يجب على المستثمر الالتزام بها، حيث تم بالفعل تشغيل 25 سيارة في دبي وعجمان أثبتت نجاح التجربة.

وأوضح أنه يتم استدعاء السيارة من خلال تطبيق ذكي، وتصل لطالب الخدمة في 15 دقيقة، متوقعاً أن تستحوذ هذه الطريقة لتوصيل الخدمات الحكومية على حصة 20% من إجمالي الطرق الأخرى لتوفير تلك الخدمات.

وذكر النعيمي أنه تم الاتفاق مع الدوائر الاقتصادية لترخيص تلك السيارات، فضلاً عن الاتفاق مع عدد من وكالات السيارات وورش التجهيز، لافتاً إلى أن رسوم الخدمات لن تتغير لكن سيكون هناك نسبة تخصص لصاحب السيارة.

التسجيل في المبادرة مفتوح حتى 16 أبريل.